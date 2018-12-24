2019-й для Украины: между куском сала и банкой тушенки

Прежде всего, начнется президентская кампания, которая официально стартует 31 декабря 2018 года. Три месяца Украина будет жить президентскими гонками, и у меня нет оснований не доверять оценкам Ирины Бекешкиной, которая называет их результаты непредсказуемыми. Напомню только, что о Юлии Тимошенко, как о победительнице выборов, нам твердят с января 2018-го – и только весной 2019-го мы узнаем, комплексы ли это лидера Батькивщины, или реальное состояние настроений общества.

Действующий президент также не собирается капитулировать, его задача очевидна – перенести триаду "Армия. Вера. Язык" из рекламных бордов в реальную жизнь. Тенденции для Петра Порошенко в этом вопросе позитивные, хотя и есть ощутимый дефицит времени.

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Я скептически отношусь к возможности "темной лошадки" прорваться на политический Олимп, даже если у ее активов высокий уровень узнаваемости избирателями. В украинских реалиях нужны не только привлекательные медийные лица, но и сеть поклонников на местах, способных мотивированно защищать результат. Об этом стоит задуматься и политикам, которые объявили крестные походы на Банковую, не имея бэкграунда комиков и певцов.

Проведение парламентских выборов по открытым спискам осенью 2019 года принадлежит к категории "фантастика", несмотря на все обещания осени 2014 - весны 2015 годов. Депутатский корпус восьмого созыва эффективно наплевал на собственные обещания, однако его существенное обновление произойдет далеко не из-за предательства своих избирателей. Украина стала существенно другой, и взросление будет продолжаться, хотя девятый парламентский созыв вряд ли порадует качественным составом. Скорее – наоборот.

Не стоит забывать, что Россия использует разнообразный арсенал влияния на результаты выборов в Украине. Это не только поддержка пророссийских кандидатов, но и ситуативные альянсы с политиками, которые готовы действовать в русле российских интересов. Использование электоральной демократии в собственных интересах – заметный тренд активности Кремля, а в украинских реалиях он будет направлен на срыв выборов на территории отдельного города или района, дискредитацию национальных интересов и прочее.

Возможно, именно поэтому парламентариям стоит принять изменения в Конституцию, которые определяют направление движения Украины в НАТО и ЕС, которое будет длиться не один год. Говорить всерьез о других конституционных изменениях в 2019 году не приходится, но это не является плохой новостью.

Очевидно, что ситуация на Донбассе будет оставаться стабильно напряженной. Операция объединенных сил будет продолжаться. Поскольку ВСУ представляют собой реальную силу, для Кремля опосредованно влиять на внутренние процессы в Украине дешевле и безопаснее, чем организовывать глобальное наступление на востоке нашей страны или высаживать десант на побережье Азовского моря.

Православная Церковь Украины продолжит обрастать новыми парафиями, и в этом случае мирный характер процесса выглядит важнее, чем количественный результат.

Жаль, что ожидать позитивных экономических новостей для большинства граждан Украины не приходится: две избирательные кампании практически лишат шансов принятия позитивных решений для отечественной экономики. Поэтому символов Года Свиньи будет оставаться банка тушенки, а не кусок импортированного в Украину сала.