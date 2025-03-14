В последнее время появилось множество спекуляций о том, что именно означает 30-дневное перемирие, согласованное украинской и американской делегациями на саммите в Саудовской Аравии.

Сначала его объявление вызвало (несколько преувеличенное) возбуждение, так как многие решили, что это свидетельствует о возвращении Трампа к поддержке Украины. Однако вскоре стало ясно, что это всего лишь часть процесса.

И, как всегда, этот процесс, похоже, работает в пользу России.

Например, что получила Украина, согласившись на 30-дневное перемирие? Ничего, чего у нее не было несколько недель назад, до того как Трамп прекратил поставки помощи и обмен разведданными с Украиной.

Иными словами, ее положение осталось таким же, как и прежде, но даже несколько ухудшилось, поскольку Россия воспользовалась периодом, когда Украина не получала поддержки США (особенно разведданных), чтобы нанести удары как с применением дальнобойного оружия, так и в Курске.