Останнім часом з’явилося багато спекуляцій стосовно того, що саме означає 30-денне перемир’я, узгоджене українською та американською делегаціями під час саміту в Саудівській Аравії.

Спершу оголошення про це викликало (дещо перебільшене) збудження, оскільки багато хто вважав, що це свідчить про повернення Трампа до підтримки України. Однак згодом стало зрозуміло, що це лише частина процесу.

І, як завжди, цей процес, схоже, працює на користь Росії.

Наприклад, що отримала Україна, погоджуючись на 30-денне перемир’я? Вона не здобула нічого, чого не мала кілька тижнів тому, до того як Трамп припинив постачання допомоги та обмін розвідданими з Україною.

Іншими словами, ситуація для неї залишилася такою ж, як і раніше, але навіть дещо погіршилася, оскільки Росія скористалася періодом, коли Україна не отримувала підтримки США (особливо розвідданих), щоб здійснити атаки як із застосуванням далекобійного озброєння, так і в Курську.