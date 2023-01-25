5 рекордов поставок вооружения из США в Украину в январе 2023 года для разгрома России

6 и 19 января Минобороны США одобрило 29-й и 30-й пакеты военной помощи Украине. Согласно официальным релизам МО США и заявлениям чиновников, Украина получит военную помощь на общую сумму $5,75 млрд. Для сравнения, за прошлый 2022 год пик поставки пришелся на август – в том месяце поставили вооружение на $2,3 млрд.

Сама Украина, которая сейчас отчаянно требует вооружения у стран НАТО, в 2021 году потратила на закупку вооружений всего $800 млн, то есть американские поставки в одном только январе 2023-го в семь раз больше, чем сама Украина выделяла за целый год для собственной защиты накануне нападения России.

А теперь рассмотрим количество и назначение военной помощи США в январе 2023 года.

Тяжелое вооружение:

- 18 155 мм самоходные гаубицы Paladin М109А6;

- 36 105 мм прицепные гаубицы М119;

- восемь самоходных зенитно-ракетных комплексов Avenger;

- 109 БМП Bradley M2A2 ODS с 25 мм пушкой и управляемыми ракетами TOW-2;

- 190 БТР М113 и М1126 Stryker;

- 596 тяжелых и легких бронеавтомобилей классов MRAP и HMMWV;

- 30 бронированных машин снабжения артиллерийских снарядов;

- шесть бронированных командно-штабных машин;

- 22 бронированных артиллерийских тягача;

Средства поражения:

- 1100 корректируемых снарядов 155 мм Excalibur;

– 90 000 снарядов 155 мм;

- 1200 снарядов RAAM 155 мм для дистанционного минирования;

– 190 000 снарядов 105 мм;

– 21 800 минометных мин 120 мм;

- ракеты для ракетно-артиллерийской системы HIMARS;

- авиационные антирадарные ракеты HARM;

- зенитные ракеты для систем NASAMS и Sea Sparrow;

- 4000 неуправляемых авиационных ракет 70 мм Zuni;

- 1090 противотанковых управляемых ракет TOW-2;

- 2000 противотанковых управляемых ракет не указанного типа;

- 545 000 25 мм снарядов для БМП Bradley;

- противопехотные мины Claymore;

- патроны для автоматического оружия, гранаты для противопехотных гранатометов, снайперские винтовки, пулеметы.

Специальное оборудование:

- минные тралы на боевую технику;

- приборы и прицелы ночного видения.

Рекорды американских поставок в январе 2023-го:

1. Наибольшие объемы поставок вооружения за один месяц – $5,75 млрд.

2. Наибольшее количество артиллерийских снарядов и минометных мин всех типов – 304 100.

3. Наибольшее количество бронетехники и боевых машин для мобильности войск за месяц – 943.

4. Впервые поставляются современные боевые машины на вооружении армии США – М2А2 ODS, М109А6, Stryker, действующие в единой сети боевого управления и связи, имеющие автоматизированные системы управления огнем. Для системной реализации их возможностей в декабре была закуплена для Украины система управления артиллерией IFADTS.

5. Впервые для непосредственной поддержки войск поставляются мобильные зенитно-ракетные системы Avenger.

Выводы, чего решили добиться военные планировщики США:

1. Усилить мощность огня украинской артиллерии, в первую очередь, для уничтожения русской пехоты.

2. Повысить тактическую мобильность украинской армии, поставлять бронетехнику, уже на вооружении США целыми батальонными комплектами, чтобы улучшить логистику, эксплуатацию и ремонт.

3. Создать качественное преимущество на поле боя путем поставок современных БМП Bradley и БТР Stryker, которые имеют преимущество над российскими боевыми машинами благодаря автоматизированным системам управления войсками и огнем, тепловизионным прицелам, в комплексе с точными автоматическими пушками и управляемыми ракетами.

4. Усилить поражение высокоточными снарядами и ракетами российских объектов и радарных систем.

5. Постепенно лишить россиян преимущества в тяжелой боевой технике и артиллерийских боеприпасах, достичь паритета в поставке наземных вооружений украинской армии.

Россия не сможет поставлять на фронт вооружения в таких количествах, как США объявили в январе. Если такой темп поставок будет сохранен в следующих месяцах и в 2023 году, положение на фронте значительно улучшится в нашу пользу.

Спасибо гражданам США за невероятную по масштабам поддержку, мы этого никогда не забудем.

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