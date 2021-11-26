$699 млн от МВФ пришли. Можем получить еще $2,2 млрд. Но нужно домучить судебную реформу

Впервые за годы независимости Украина получила возможность обновить и очистить судебную систему. Ранее изменения, которые происходили в этой сфере, были поверхностными, и это не принесло ожидаемых результатов – ежедневно в СМИ можно прочитать об очередном сомнительном решении представителей украинской Фемиды.

Президент Владимир Зеленский во второй раз пытается провести судебную реформу. Первый раз – в 2019 году – заблокировал Высший совет правосудия, а впоследствии Конституционный Суд отменил ключевые его положения. Еще в 2020 году Украина заключила Меморандум с Международным валютным фондом о финансовой помощи, где уже была упомянута судебная реформа.

В 2021 году Верховной Раде удалось проголосовать новый вариант судебной реформы и приступить к его имплементации.

22 ноября, Совет исполнительных директоров МВФ утвердил продление кредитной программы stand-by с Украиной, а уже 24 ноября в Украину поступило $699 млн кредитного транша. Условия кредитной программы и обязательства по осуществлению системных реформ, являющихся условиями для продолжения финансирования, закреплены в Меморандуме, опубликованном 24 ноября.

В части судебной реформы Меморандум по МВФ содержит следующие обязательства:

1. Реформа Высшего совета правосудия (ВРП) через создание Этического совета, проверяющего на добродетель членов и кандидатов в ВРП, и вовлечение в его состав международных экспертов с правом решающего голоса.

2. Реформа процедуры рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей посредством создания самостоятельного дисциплинарного подразделения, работники которого будут отобраны на прозрачном конкурсе.

3. Реформа Окружного административного суда в Киеве через передачу важных дел, которые рассматривает ОАСК, в Верховный Суд.

Одним из ключевых условий является очищение Высшего совета правосудия.

Соглашение с МВФ после обновления 2021-го четко предусматривает, что проверку членов ВРП на добродетель должны завершить до конца апреля 2022 года. Это требование является "структурным маяком" для программы, что означает обязательность ее выполнения для получения следующего следующего транша.

По закону члены Этического совета должны проанализировать информацию о членах Высшего совета правосудия и инициировать увольнение тех, кто не отвечают критериям добродетели. Окончательное решение об увольнении должен принять орган, назначивший соответствующего члена ВРП (съезд судей, адвокатов, прокуроров и т.п.). Закон также предусматривает автоматическое отстранение членов ВРП, увольнение которых инициирует Этический совет.

Закон о реформе ВРП также предусмотрел создание самостоятельного дисциплинарного подразделения для проверки и рассмотрения жалоб на судей.

Дисциплинарных инспекторов должны отобрать на открытом конкурсе. Важно, что реализация этих норм закона начнется только после очищения Высшего совета правосудия, чтобы сомнительные члены ВРП не имели отношения к назначению новых дисциплинарных инспекторов.

Наконец, Обязательство по реформе Окружного админсуда Киева Украина до сих пор не выполнила.

В начале ноября 2021 года Верховная Рада проголосовала законопроект №5067 о передаче дел от ОАСК в Верховный Суд только в первом чтении. Впрочем, этот законопроект не отвечает Меморандуму с МВФ, ведь он предлагает передать в Верховный Суд лишь малую часть дел, касающихся жалоб на нормативно-правовые акты Кабмина и других министерств. В то же время жалобы на решения, действия или бездействие министерств, НБУ, НАПК и других центральных органов власти будут до сих пор оставаться в юрисдикции ОАСК.

Поэтому новый Меморандум предусматривает, что до конца декабря 2021-го Украина должна наработать и согласовать с МВФ критерии важных (примерных) дел, которые должны быть переданы в Верховный Суд. Соответственно эти критерии также должны быть отражены и в тексте законопроекта №5067 ко второму чтению.

В целом, согласно Меморандума с МВФ Украина может получить еще $2,2 млрд, а $699 млн – это лишь первый транш по этой кредитной программе. Международные партнеры будут внимательно следить за имплементацией судебной и других ключевых реформ при решении вопроса о предоставлении Украине остальных средств.

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