А что, если… Два апокалиптических сценария выборных коллизий в США

Ввиду того, что за окном 2020 год, и того, какие хитроподвыверты происходят с голосованием в США вторые сутки, я не смог удержаться и написал об апокалиптических, пусть и маловероятных, исходах нынешних выборных коллизий в Америке.

1. Демократы получают большинство в Сенате, Дональд Трамп выигрывает президентство, ему снова объявляют импичмент, в этот раз более успешно.

Дело в том, что импичмент – не суд, тут не действует правило того, что дважды за одно и то же судить нельзя. В законодательстве США нет никаких ограничений по количеству попыток, которые могут предпринять законодатели для импичмента президента.

То есть теоретически в описанной выше ситуации демократы могут хоть каждую неделю объявлять импичмент Трампу, при этом необязательно по разным причинам, хоть каждый раз могут ему "President Zelenskyi" вспоминать заново.

В нынешней ситуации, понятное дело, этот исход выглядит крайне маловероятным. Для этого и Трампу нужно выиграть, и демократам выиграть хотя бы еще одни выборы в сенат (а все оставшиеся пока складываются не в пользу демократов), и получить два runoff в Джорджии 5 января, и победить на обоих runoff elections.

2. Получивший большинство голосов выборщиков кандидат в президенты, дает дуба между текущей датой и 14 декабря, когда должно быть собрание выборщиков.

Вот тут вообще полный сюр. Прецедент такого события только один – проигравший в 1872 году выборы славному генералу-победителю южан Улиссу Гранту житель Нью-Йорка Хорас Грили, умер в период между подведением итогов выборов выборщиков и датой заседания коллегии выборщиков.

Результатом было то, что подавляющее большинство выборщиков было признано на уровне штатов, которые их выбирали, свободными от обязательств голосовать за Грили, и они голосовали за кого хотели. А голоса тех, кто все-таки проголосовал за упокоившегося в мире Грили, были аннулированы Конгрессом.

В общем, дай Бог здоровья обоим кандидатам и в особенности тому, у кого будет больше голосов выборщиков, но при учете их возраста и тех нервных нагрузок, которые они сейчас испытывают, это не кажется чем-то совсем фантастическим.

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