Пока что Путин, убивая без разбора, получает все. Вместо этого США и Великобритания должны предоставить Киеву реальные гарантии безопасности

Путин без разбора убивает все больше украинских мирных жителей — в Киеве убито и ранено 100 человек, среди них дети. И что он получает за это согласно последним мирным предложениям?

Право сохранить за собой суверенную украинскую территорию, захваченную силой и с нарушением международного права. Право контролировать будущее Украины, запрещая ей вступление в НАТО. Отмену санкций против России. Экономическое партнерство с США. Возможность восстановить свои вооруженные силы для следующего нападения через несколько лет.

А Украина? Что она получает после трех лет героического сопротивления жестокому и ничем не спровоцированному вторжению? Какова ее награда за ужасающие жертвы, принесенные ею — ради свободы и демократии во всем мире, как это бесконечно повторяли?

Кроме права делиться своими природными ресурсами с Соединенными Штатами — ничего.

Читайте также Трамп спешит, так как помогает Кремлю и толкает его в экономическую пропасть одновременно

Что в этой сделке реально может остановить третье российское вторжение? Ничего.

Если мы хотим предотвратить новые преступления Путина, мы должны предоставить Украине долгосрочные, реальные и прежде всего должным образом профинансированные гарантии безопасности. Гарантии от Великобритании, США и всех западных союзников.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net