А что же Украина — где ее награда за жертвы и героическое сопротивление
Путин без разбора убивает все больше украинских мирных жителей — в Киеве убито и ранено 100 человек, среди них дети. И что он получает за это согласно последним мирным предложениям?
Право сохранить за собой суверенную украинскую территорию, захваченную силой и с нарушением международного права.
Право контролировать будущее Украины, запрещая ей вступление в НАТО.
Отмену санкций против России.
Экономическое партнерство с США.
Возможность восстановить свои вооруженные силы для следующего нападения через несколько лет.
А Украина? Что она получает после трех лет героического сопротивления жестокому и ничем не спровоцированному вторжению? Какова ее награда за ужасающие жертвы, принесенные ею — ради свободы и демократии во всем мире, как это бесконечно повторяли?
Кроме права делиться своими природными ресурсами с Соединенными Штатами — ничего.
Что в этой сделке реально может остановить третье российское вторжение? Ничего.
Если мы хотим предотвратить новые преступления Путина, мы должны предоставить Украине долгосрочные, реальные и прежде всего должным образом профинансированные гарантии безопасности. Гарантии от Великобритании, США и всех западных союзников.
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