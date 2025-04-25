Поки що Путін, вбиваючи без розбору, отримує все. Натомість США, Велика Британія, мають надати Києву реальні гарантії безпеки

Путін без розбору вбиває ще більше українських цивільних — у Києві загинуло та було поранено 100 людей, серед них діти. І що він отримує за це відповідно до останніх мирних пропозицій?

Право залишити за собою суверенну українську територію, захоплену силою і з порушенням міжнародного права. Право контролювати майбутнє України, забороняючи їй вступ до НАТО. Скасування санкцій проти Росії. Економічне партнерство зі США. Можливість відновити свої збройні сили для наступного нападу через кілька років.

А Україна? Що вона отримає після трьох років героїчного спротиву брутальному й нічим не спровокованому вторгненню? Яка її винагорода за жахливі жертви, які вона принесла — заради свободи й демократії в усьому світі, як про це без кінця повторювали?

Окрім права ділитися своїми природними ресурсами зі Сполученими Штатами — нічого.

Що в цій угоді реально здатне зупинити третє російське вторгнення? Нічого.

Якщо ми хочемо запобігти новим злочинам Путіна, то маємо надати Україні довгострокові, реальні й передусім належно профінансовані гарантії безпеки. Гарантії від Великої Британії, США та всіх західних союзників.

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