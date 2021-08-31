Акцент от Магды: Крымская платформа, перспективы Украины в ЕС, влияние Афганистана на мир

Учредительный саммит "Крымской платформы" прошел в Киеве. Украина отметила 30-летие своей Независимости. Владимир Зеленский ввел День Украинской Государственности. Петра Порошенко облили зеленкой. Дмитрий Разумков продолжает фрондировать. Европейские политики прохладно оценили перспективы европейской интеграции Украины. Раскаленная ситуация в Афганистане продолжает влиять на политический климат планеты.

Крымская платформа

Главное мероприятие украинской дипломатии последних лет – учредительный саммит "Крымской платформы" – состоялся в Киеве. Столицу Украины посетили представители 46-ти стран и международных организаций, подавляющее большинство составили представители НАТО и Европейского Союза. Участники саммита с разной степенью громкости заявлений осудили оккупацию Крыма Россией и приняли декларацию "Крымской платформы", направленную на достижение деоккупации полуострова. Реакция России оказалась предсказуемо негативной, но игнорировать факт проведения масштабного мероприятия в Кремле вряд ли смогут. Осталось выяснить, как быстро и какие инициативы предложит международный формат по деоккупации Крыма.

30-летие Независимости Украины

День Независимости Украины отметили самым масштабным за 30 лет военным парадом, в котором приняли участие военные и техника союзников Украины, и многолюдным неформальным Маршем защитников Украины. Петра Порошенко в конце праздничного дня провокаторы облили зеленкой. Владимир Зеленский инициировал День Украинской Государственности, который предлагает отмечать в годовщину крещения Руси и щедрой рукой раздал государственные награды.

Оппозиционность Разумкова

Зато председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков продолжает фрондировать. Первый среди равных парламентариев возразил влияние олигархов на законодателей, предложив секретарю СНБО Алексею Данилову с парламентской трибуны указать на тех, кого в депутаты устроили "богатые и знаменитые". Но к чиновникам претензий у Разумкова больше, и кадровые изменения в правительстве он прогнозирует не менее уверенно, чем Владимир Зеленский.

Перспективы Украины в ЕС

Интересно, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд и вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис практически в унисон продемонстрировали заметный скепсис о перспективах европейской интеграции Украины. Политики не сказали ничего откровенно нового, но замечания от представителей стран Балтии в Украине вызвало острую реакцию.

Кабул и Джо Байден

Серия взрывов в Кабуле заставила президента США Джозефа Байдена больше внимания привлечь к эвакуации оттуда американских граждан и ломать президентский график. От этого уже пострадал премьер Израиля Нафтали Беннет, с 31 августа на 1 сентября перенесли встречу президентов США и Украины. Байден оказался под огнем критики со стороны не только республиканцев (что вполне предсказуемо), но и части демократов.

Дела Германии

Интересно соединились в Германии проигрыш в суде компании NordStream2 AG по делу об избежание для газопровода действия европейского энергетического законодательства и рокировка лидеров рейтинга немецких партий. За четыре недели до выборов ХДС/ХСС уступила лидерство социал-демократам, которые, кстати, имеют и наиболее рейтингового кандидата в канцлеры – Олафа Штольца.

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