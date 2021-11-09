Александр Лукашенко атакует Польшу мигрантами. Что это значит для польской власти

Польша перебросила к границе с Беларусью 12 000 солдат. Причина – колонны мигрантов со стороны Беларуси, которых сопровождали и курировали силовики Александра Лукашенко, пытаются прорваться на польскую территорию.
В августе, когда миграционный кризис набирал обороты, страх польских избирателей перед наплывом беженцев позволил партии Право и справедливость (ПиС), у которой сейчас большинство мест в парламенте, не просто удержать, а даже чуть увеличить рейтинги. Несмотря на то, что на тот момент на внутренней арене у них хватало проблем.
Сегодня ситуация выглядит похожим образом:
- Граница защищена, войска готовы – это не просто картинка, а факт, который власть продемонстрировала гражданам.
- Созданные в 2016-м силы территориальной обороны, полноценно проявляют себя в защите государства Польша (картинка об их готовности облетела и украинский Интернет). Раньше они оказывались в центре внимания в случае каких-то стихийных бедствий и т.п.
- В оппозиции призывают к солидарности и намекают, что готовы поддержать решения правительства (хотя еще в середине октября 2021-го, оппозиционеры высказывались против строительства барьеров на границе с Беларусью).
Но цель режима Лукашенко – показать негуманный Запад. Его идеальный сценарий – это стрельба с польской стороны с жертвами среди беженцев.
Если такая ситуация произойдет, то для ПиС все может измениться. Пока тяжело сказать, в какую конкретно сторону. Ведь границы однозначно нужно защищать (акцент власти), а безоружных и использованных диктатором людей жаль (акцент правозащитников/оппозиции).
В любом случае без скандалов точно не обойдется. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей пророссийской позицией, в свое время оказывался под шквалом критики правозащитников и за меньшее.
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