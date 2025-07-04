Единственным способом хотя бы частично сохранить лицо – как самому Чернышову, так и тем, кто его прикрывает, – остается немедленная отставка чиновника

Тема вице-премьера – министра национального единства Алексея Чернышова уже несколько недель в топе, и трудно пройти мимо нее. За один день сложно написать большой редакционный текст, но хотя бы в формате колонки эту тему стоит затронуть.

Начнем с начала: вчера "Схемы" и "Украинская правда" выяснили, кто внес за него залог в 120 млн. Среди доноров, кроме жены, есть малоизвестное ООО "Форавто Тор" из Днепра, которое сделало наибольший взнос – 66 млн. Как выяснили журналисты, эту компанию основали в апреле 2025 года, и она занимается оптовой продажей автозапчастей. Ее единственный владелец и директор – Эдуард Мартыненко. Он также возглавляет и владеет днепровским ООО "Кастомбуд", зарегистрированным в июне этого года, основной вид деятельности которого –строительство жилых и нежилых зданий.

Также значительный взнос – 44 млн грн – сделала менеджер компании DIM Дарья Бедя. И мы видим, что вся эта система уже начала сыпаться. Например, DIM полностью открестился от ситуации, заявив об отстранении своей сотрудницы.

Конечно, сразу начали появляться новые версии о том, кто на самом деле мог стоять за действиями этой Дарьи, если не компания, в которой она отвечает за маркетинг и продвижение? В частности, депутат Железняк предположил, что Дарья, вероятно, может быть связана с советником министра Горбатюком, который также фигурирует в деле НАБУ. В свою очередь блогер Сергей Лямец считает, что она связана с женой Чернышова. А блогер Бондаренко пишет о том, что за Дарьей может стоять столичный чиновник-беглец Денис Комарницкий.

Как бы там ни было, хочу согласиться с коллегой Михаилом Ткачом в том, что за одним скандалом Чернышов сам создал следующий. И он не менее токсичен, чем предыдущий, в рамках которого вице-премьеру было предъявлено обвинение в получении взяток квартирами за разрешения, согласованные его министерством.

К самому Чернышову можно относиться как угодно, и к министерству, которое он возглавлял, тоже. Может, он очень хотел быть будущим премьером, поэтому сумел пролоббировать создание Министерства нацединства и выбил себе пост вице-премьера, а может, действительно хотел вернуть украинцев домой из-за границы. Сейчас есть вопрос, почему ВАКС не удовлетворяет ходатайства НАБУ по этому поводу. Но еще большая загадка – мотивация самого Чернышова, который продолжает сидеть в кресле и делает вид, что ничего не происходит.

Думаю, что в этой ситуации единственным способом хотя бы частично сохранить лицо – как самому Чернышову, так и тем, кто его прикрывает, – остается немедленная отставка чиновника. Это минимум, на который еще можно решиться, чтобы хоть как-то соблюсти приличия, сохранить элементарную политическую гигиену и показать гражданам, что власть способна отвечать не только перед законом, но и перед обществом.

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