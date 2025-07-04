Єдиним способом бодай частково зберегти обличчя – як самому Чернишову, так і тим, хто його покриває, – лишається негайна відставка посадовця

Тема віцепрем’єра – міністра національної єдності Олексія Чернишова вже кілька тижнів у топі й важко пройти повз неї. За один день важко написати великий редакційний текст, але хоча б у форматі колонки цю тему варто зачепити.

Почнемо спочатку, вчора "Схеми" і "Українська правда" з’ясували, хто вніс за нього заставу у 120 млн. Серед донорів, окрім дружини, є маловідоме ТОВ "Форавто Тор" з Дніпра, яка зробила найбільший внесок – 66 млн. Як з’ясували журналісти, цю компанію засновано у квітні 2025 року, і вона займається оптовим продажем автозапчастин. Її єдиним власником і директором є Едуард Мартиненко. Він також очолює та володіє дніпровським ТОВ "Кастомбуд", зареєстрованим у червні цього року, основною діяльністю якого є зведення житлових і нежитлових будівель.

Також значний внесок – 44 млн грн – зробила менеджерка компанії DIM Дар’я Бедя. І ми бачимо, що вся ця система вже почала сипатися. Наприклад, DIM повністю відхрестився від ситуації, заявивши про відсторонення своєї співробітниці.

Звісно, одразу почали з’явитися нові версії про те, хто насправді міг стояти за діями цієї Дар’ї, якщо це не компанія, в якій вона відповідає за маркетинг та просування? Зокрема, депутат Железняк припустив, що Дар’я, ймовірно, може бути пов’язана з радником міністра Горбатюком, який також фігурує у справі НАБУ. Своєю чергою блогер Сергій Лямець вважає, що вона пов’язана з дружиною Чернишова. А блогер Бондаренко пише про те, що за Дар’єю може стояти столичний чиновник-втікач Денис Комарницький.

Хоч би що там було, хочу погодитись з колегою Михайлом Ткачем про те, що за одним скандалом Чернишов сам створив наступний. І він не менш токсичний, ніж попередній, в межах якого віцепрем’єру було висунуто обвинувачення в отриманні хабарів квартирами за дозволи, погоджені його міністерством.

До самого Чернишова можна ставитись як завгодно, та й міністерства, яке він очолював, також. Може, він сильно хотів бути майбутнім прем’єром тому зміг пролобіювати створення Міністерства нацєдності та вибив собі пост віцепрем’єра, а може, дійсно хотів повернути українців додому із закордону. Зараз є питання, чому ВАКС не задовольняє клопотання НАБУ з цього приводу. Але ще більшою загадкою є мотивація самого Чернишова, який і далі сидить у кріслі і вдає, що нічого не відбувається.

Думаю, що у цій ситуації єдиним способом бодай частково зберегти обличчя – як самому Чернишову, так і тим, хто його покриває, – лишається негайна відставка посадовця. Це мінімум, на який ще можна зважитися, аби хоч якось дотриматись пристойності, зберегти елементарну політичну гігієну і показати громадянам, що влада здатна відповідати не лише перед законом, а й перед суспільством.

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