В отличие от стратегии Рейгана, усилия Трампа направлены не против диктатур – наоборот, он пытается заручиться их поддержкой

11-12 октября 1986 года состоялся исторический саммит между генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в столице Исландии Рейкьявике. И несмотря на то, что никаких формальных соглашений между сторонами подписано не было, многие эксперты считают ту встречу первым шагом к завершению эпохи Холодной войны. Одним из ключевых достижений тогда стали неформальные договоренности о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), которые действуют до сих пор, даже несмотря на то, что в 2023 году РФ приостановила свое участие в этом соглашении.

В отличие от Трампа, у его предшественника действительно была четкая повестка, ориентированная на "демократизацию" Восточной Европы, включая бывшие страны СССР. Его знаменитая фраза "Mr. Gorbachev, tear down this wall", произнесенная у "Берлинской стены" 12 июня 1987 года, стала историческим и, наверное, последним посланием свободного Запада, которое уже 9 ноября 1989 года привело к падению "стены" и объединению ФРГ и ГДР.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net