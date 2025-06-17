А окружение Трампа просто боится сказать ему правду

На самом деле то, что американцы отказались от продолжения переговоров с Россией по поводу "нормализации" деятельности собственных дипломатических представительств, свидетельствует даже не об усилении раздражения, а о замешательстве.

Путин практически ни в чем не хочет идти на уступки Трампу. Возобновление деятельности посольств (невыгодное прежде всего Соединенным Штатам, поскольку снова запускает щуку в реку, а российских разведчиков — в Вашингтон) вроде бы не имеет прямого отношения к российско-украинской войне, но с точки зрения Путина тоже должно происходить на его, путинских, условиях.

Трамп считал, что Путин должным образом оценит его стремление сохранить статус-кво, не вводить новые санкции и не создавать новых возможностей для украинского сопротивления.

Но Путин не был бы Путиным, если бы не считал, что любые договоренности с Трампом должны основываться на уступках самого Трампа. И никак иначе.

Поэтому американцы сбиты с толку и избегают россиян. Окружение Трампа просто не может сказать ему правду, а сам Трамп теперь беспочвенно надеется не только на то, что Путин хотя бы где-то пойдет ему навстречу, но и поможет с Ираном (нет).

И это очередной тупик, свидетельство глупости, беспомощности и страха коллективного Рубио перед человеком, неспособным осознать реальность.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net