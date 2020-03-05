В Кремле могут пить шампанское: Андрей Таран – министр обороны Украины

1. Ничего позитивного от нового Кабинета министров не жду. Их задача досидеть до следующего Кабмина. Подозреваю, что отставка будет еще в этом году.

В общем, как сказал новый премьер Денис Шмыгаль: "Это правительство для людей!". Всех этих людей можно пересчитать по пальцам одной руки.

Хотя надо признать, что, по отзывам тех, кто работал со Шмыгалем, он более компетентный менеджер, чем Алексей Гончарук. Посмотрим, будет ли он более эффективным премьер-министром.

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2. Президент Владимир Зеленский не сделал никаких выводов из формирования предыдущего Кабмина. И вся ответственность вместе с негативом будут на нем.

Депутаты от Слуги народа проголосовали за тех, за кого им сказали голосовать. В общем "моносброд" показал, что с ним можно не считаться и участие в формировании правительства не брали. Вернее им не дали такой возможности.

В общем, они очередной раз показали, что они статисты и функция по нажатию кнопок. Не больше. Их рейтинг, как и рейтинг Зеленского, продолжит системно обваливаться.

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3. Андрей Таран назначен министром обороны. Я готов поспорить с кем угодно, что Украина уже не получит статус партнера НАТО до конца года, как планировалось ранее.

Реформы будут просаботированы, и в Кремле могут открывать бутылку дорогого шампанского. У них праздник. Их кандидат стал министром обороны Украины, как уже было при беглом экс-президенте Украины Викторе Януковиче.

Проголосовавшие за него - предатели и полезные идиоты. А кремлядям даже ЗаЖОП не пришлось задействовать.

Так что тут все грустно. И не забудьте пристегнуться. Начинается турбулентность.

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