Зачем правителю нужны умники, если любой поворот винта можно объявить победой?

Каждый день я вижу в новостях примеры того, как расцветает и колосится на информационных пажитях неспособность лидеров государств признавать свои ошибки.

Старый умник Макиавелли советовал правителям избегать гибельных ошибок, и для этого окружать себя умными и знающими людьми и их советами. Отдельно он писал о том, нужно ли правителю этим советам следовать, но полезности хороших советов не отрицал никогда. И это при том, что до официального начала Эпохи Разума оставалось еще несколько столетий.

Но времена умника Макиавелли, как и времена его последователей, давно в прошлом.

