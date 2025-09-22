Думка
Анти-Макіавеллі: чому непогрішному правителю не потрібні радники
Сергій Бережний
публіцист
Щодня я бачу в новинах приклади того, як розквітає і колоситься на інформаційних пасовищах нездатність лідерів держав визнавати свої помилки.
Старий розумник Макіавеллі радив володарям уникати згубних помилок, і для цього оточувати себе розумними й досвідченими людьми та їхніми порадами. Окремо він писав про те, чи потрібно правителю цих порад дотримуватися, але корисності хороших порад не заперечував ніколи. І це при тому, що до офіційного початку Епохи Розуму залишалося ще кілька століть.
Але часи розумника Макіавеллі, як і часи його послідовників, давно в минулому.
