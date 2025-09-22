Навіщо володарю потрібні розумники, якщо будь-який поворот гвинта можна оголосити перемогою?

Щодня я бачу в новинах приклади того, як розквітає і колоситься на інформаційних пасовищах нездатність лідерів держав визнавати свої помилки.

Старий розумник Макіавеллі радив володарям уникати згубних помилок, і для цього оточувати себе розумними й досвідченими людьми та їхніми порадами. Окремо він писав про те, чи потрібно правителю цих порад дотримуватися, але корисності хороших порад не заперечував ніколи. І це при тому, що до офіційного початку Епохи Розуму залишалося ще кілька століть.

Але часи розумника Макіавеллі, як і часи його послідовників, давно в минулому.

