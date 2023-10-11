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Антиукраинская коалиция в Словакии таки сформировалась. Чего ожидать нам?

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Антиукраинская коалиция в Словакии таки сформировалась. Чего ожидать нам?

директор Института центральноевропейской стратегии
11.10.2023, 10:19

Что ж, чуда не произошло: в Словакии будет изоляционистская и популистская коалиция под флагами антиамериканизма, антиукраинства и пророссийскости

Лидер партии Голос/Hlas Петер Пеллегрини публично заявил, что правление его партии приняло решение идти в коалицию с партией Smer Роберта Фицо и SNS Андрея Данко.

Предварительно: Фицо – премьер, Пеллегрини – спикер парламента.

Пеллегрини отметил, что его партия не будет вести переговоры с другими политическими силами, в частности Прогрессивной Словакией, а сосредоточится на формировании коалиции и правительства в упомянутом формате.

Это будет коалиция на 79 голосов из необходимых 76.

Можно найти немало аргументов и объяснений, почему именно такой формат коалиции стал возможным Smer+Hlas+SNS.

Ключевое – это не сюрприз. Именно такой коалиции хотели избиратели всех 3-х партий, их мнения, ценности и убеждения совпадают больше, пусть и не полностью.

Самая большая угроза такой коалиции для Украины: Словакия сейчас переживает сложные социально-экономические проблемы, и не видно предпосылок, как новая коалиция и правительство смогут существенно изменить ситуацию. Следовательно, им нужно будет найти виновного в том, что "словаки и дальше живут плохо", и Украина и война в Украине, а также украинские беженцы могут стать теми, на кого правящая команда попытается повесить все проблемы.



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словакиявойна с россией
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