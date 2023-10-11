Антиукраїнська коаліція у Словаччині таки сформувалася. Чого нам очікувати?

Лідер партії Голос/Hlas Петер Пеллегріні публічно заявив, що правління його партії ухвалило рішення йти в коаліцію з партією Smer Роберта Фіцо та SNS Андрея Данко.



Попередньо: Фіцо – прем'єр, Пеллегріні – спікер парламенту.

Пеллегріні зауважив, що наразі його партія не вестиме перемовини з іншими політичними силами, зокрема Прогресивною Словаччиною, а зосередиться на формуванні коаліції й уряду в згаданому форматі.

Це буде коаліція на 79 голосів із необхідних 76.

Можна знайти чимало аргументів і пояснень, чому саме такий формат коаліції став можливим Smer + Hlas + SNS.

Ключове – це не сюрприз. Саме такої коаліції хотіли виборці усіх 3-х партій, їхні думки, цінності й переконання збігаються найбільше, хай і не повністю.

Найбільша загроза такої коаліції для України: Словаччина зараз переживає складні соціально-економічні проблеми, і не видно передумов, як нова коаліції та уряд зможуть суттєво змінити ситуацію. Відтак, їм потрібно буде знайти винного в тому, що "словаки й надалі живуть погано", й Україна та війна в Україні, а також українські біженці можуть стати тими, на кого команда влади спробує повісити усі проблеми.

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