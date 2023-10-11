RU EN
RU EN
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
Вакансії
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Антиукраїнська коаліція у Словаччині таки сформувалася. Чого нам очікувати?

Этот материал также доступен на русском
Антиукраїнська коаліція у Словаччині таки сформувалася. Чого нам очікувати?

директор Інституту центральноєвропейської стратегії
11.10.2023, 10:19

Що ж, дива над Дунаєм не сталося: у Словаччині буде ізоляціоністська й популістська коаліція під прапорами антиамериканізму, антиукраїнства та проросійськості

Лідер партії Голос/Hlas Петер Пеллегріні публічно заявив, що правління його партії ухвалило рішення йти в коаліцію з партією Smer Роберта Фіцо та SNS Андрея Данко.

Попередньо: Фіцо – прем'єр, Пеллегріні – спікер парламенту.

Пеллегріні зауважив, що наразі його партія не вестиме перемовини з іншими політичними силами, зокрема Прогресивною Словаччиною, а зосередиться на формуванні коаліції й уряду в згаданому форматі.

Це буде коаліція на 79 голосів із необхідних 76.

Можна знайти чимало аргументів і пояснень, чому саме такий формат коаліції став можливим Smer + Hlas + SNS.

Ключове – це не сюрприз. Саме такої коаліції хотіли виборці усіх 3-х партій, їхні думки, цінності й переконання збігаються найбільше, хай і не повністю.

Найбільша загроза такої коаліції для України: Словаччина зараз переживає складні соціально-економічні проблеми, і не видно передумов, як нова коаліції та уряд зможуть суттєво змінити ситуацію. Відтак, їм потрібно буде знайти винного в тому, що "словаки й надалі живуть погано", й Україна та війна в Україні, а також українські біженці можуть стати тими, на кого команда влади спробує повісити усі проблеми.

Читайте також
Війна в Ізраїлі може наблизити пряме ядерне зіткнення з Іраном
Всі матеріали автора
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
війна з росієюСловаччина
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Популярне
Спецпроєкти
 