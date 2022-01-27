Аппетит Путина и других диктаторов растет. Если Украина упадет, мир станет опаснее

Украина не исчезает из заголовков СМИ со времен Революции достоинства 2014 года, и можно понять, если публика устала от постоянных новостей о нашей стране.

К сожалению, сегодня причина внимания к Украине гораздо серьезнее. Не для Украины. Для свободного мира. Поскольку то, что может произойти в Украине, определит будущее глобальной безопасности и порядка. Начнем с фактов и зададим несколько базовых вопросов, чтобы понять, что на кону.

Во-первых, после обретения независимости в 1991 году Украина унаследовала третий по величине арсенал ядерного оружия, которого в 1994 году лишилась в обмен на гарантии безопасности от США, Великобритании и России, подписав так называемый Будапештский меморандум. Украина – единственная страна, осуществившая подобное разоружение. Ее пример называли эпохальной вехой в нераспространении ядерного оружия.

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Сейчас Россия (одна из стран-гарантов безопасности!) пугает Украину вторжением. Как может любая страна (Южная Корея, Япония, Тайвань, Эстония) верить, что ее защищают международные договоры, если суверенитет Украины столь грубо нарушен?

Как можно убедить какую-то страну (Иран, например) не развивать ядерное оружие, если самая большая страна земного шара может спокойно "забыть" о своем обещании не использовать силу? Если Украина упадет в этой борьбе, как миру не стать гораздо более опасным местом?

Во-вторых, Европа прошла через две мировые войны в XX веке. Движение "никогда снова" вылилось в несколько международных соглашений с ключевым принципом: границы в Европе определены, и никто не может изменить их силой. Однако Россия уже аннексировала Крым и контролирует часть Донбасса.

Россия угрожает не только снова изменить границы, но и потенциально уничтожить Украину как независимое государство. Если такую великую страну как Украина, которая по населению и площади близка к одному из крупнейших штатов США Калифорнии, можно так просто взять и стереть с политической карты мира, как можно ожидать, что кровопролитие в Европе не повторится? Как можно не ожидать новой гонки вооружений?

В-третьих, XX век окончился выдающимся триумфом демократии: распад СССР в 1991 году стал началом расцвета многих европейских стран. Казалось, мир стал намного свободнее и безопаснее. Эти тяжелые достижения сейчас под угрозой, а привлекательность демократии, кажется, исчезает. Например, многие бывшие советские республики скатываются в авторитаризм, если не диктатуру.

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В противовес этим мрачным тенденциям Украина остается свободной страной. Несмотря на все свои проблемы, Украина дает надежду своим менее свободным соседям: демократия может сработать и улучшить жизнь миллионов людей. Если Украина рухнет, каким уроком это будет россиянам и беларусам? Демократия не сработает в этой части света, вот таков будет урок. Усилятся ли тогда авторитарные тенденции?

В-четвертых, Украина – не первая жертва путинского режима. Россия вторглась в Грузию в 2008 году. Аппетит президента РФ Владимира Путина только растет. Остальные авторитарные режимы наблюдают. Если не будет сопротивления, тогда агрессия станет приемлемым средством разрешения споров. Если Россия сможет вернуть себе Украину, какая страна может стать следующей, которую еще можно будет вернуть без согласия?

Мир истощен кризисом COVID-19 и множеством других проблем, и потому кажется, что найти "компромисс" с Путиным – хорошая идея, если это предотвратит войну.

Но чего стоит мир любой ценой?

Печально известное Мюнхенское соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией в 1938 году, позволившее Гитлеру оккупировать Чехословакию, предполагало сохранение мира. Однако все мы знаем, как оно закончилось. Если Германия чувствует коллективную вину (Kollektivschuld) за Вторую Мировую войну, как она может поддерживать Северный поток-2, снижающий стоимость войны для России?

В-пятых, Украина прилагала значительные усилия для уменьшения культурного разделения и поддержки этнической инклюзии и толерантности внутри своих границ и вне их. Украина не преследует своих граждан, предпочитающих общение на русском. Украина не совершает кибератаки на инфраструктуру других стран.

Украина не отрезает поставки газа, чтобы поднять экономику соседних стран. Наоборот, Украина поделилась этим ценным ресурсом с Молдовой, когда Россия угрожала перекрыть Молдове поставки газа.

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Мир может удивлять присутствие российских войск на украинской границе, однако украинцы живут в состоянии постоянных угроз и запугивания последние восемь лет, почти ежедневно теряя жизнь своих защитников. Единственная угроза России от Украины – это то, что последняя сможет преодолеть советское наследие и показать россиянам, что для успеха страны царь не нужен.

Наконец, Украина – большая страна. Сейсмические волны от крушения на ее территории будут ощутимы во многих частях света. Если кризис с сирийскими беженцами поставил Евросоюз на грань выживания, что произойдет, если беженцев будет в десять раз больше? Атомные электростанции производят 60% электроэнергии в Украине. Кто будет контролировать ядерные материалы и технологии в зоне боевых действий? Кому нужен хаос в центре Европы?

Надеюсь, что здравый смысл и рациональность перевесят. Однако мир нельзя воспринимать как данность. Я постоянно думаю, что сегодняшняя Украина похожа на Западный Берлин во время холодной войны. Этот город не был важным для противостояния СССР в экономическом или военном смысле, однако он был символом, живым доказательством того, что свободный мир хочет сражаться за свободу.

Фраза Джона Кеннеди "Ich bin ein Berliner" ("Я – берлинец") стала ключевым обязательством противостоять любой агрессии и, вероятно, спасла город.

Украина – это тоже символ. Свобода против угнетения. Мир против войны. Благополучие против прозябания.

Даже если кого-то не интересует Украина как таковая, сейчас она краеугольный камень судьбы. Вряд ли ставка может быть выше.

Пора свободному миру объединиться ради поддержки Украины.

Статья предоставлена Вокс Украина

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