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Ассамблея НАТО поддержала членство Украины в Альянсе. И объявила Россию империей зла

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Ассамблея НАТО поддержала членство Украины в Альянсе. И объявила Россию империей зла

нардеп, председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО
12.10.2021, 16:33

ПА НАТО таки приняла жесткую антироссийскую резолюцию

Парламентская ассамблея НАТО призвала правительства и парламенты стран Альянса поддержать усилия Украины по ускорению ее вступления в НАТО и приняла жесткую антироссийскую резолюцию. Все важные правки украинской делегации были учтены.

Резолюция настолько жесткая, что если перевести ее с дипломатического языка на человеческий, то Россия предстает в ней в качестве настоящей империи зла.

В резолюции РФ признана непосредственной угрозой евроатлантической безопасности. Ее обвиняют в нарушении международного права, агрессии против соседей, дезинформации, политических убийствах, вмешательстве в выборы и внутренние дела других стран, гибридной войне против Запада, военных провокациях, использовании коррупции как инструмента в международной политике и других преступлениях.

Поэтому для ее сдерживания ПА НАТО призывает ввести против РФ дополнительные санкции и использовать все возможные дипломатические и экономические рычаги. Никакого "бизнеса по-старому" с Россией быть не может – так решили делегаты.

Поэтому в новой Стратегической концепции НАТО, по решению Ассамблеи, нужно учесть новые реалии и сосредоточиться на укреплении обороноспособности Альянса и сдерживании РФ. Окно для переговоров остается открытым только в случае, если Россия изменит свою политику и начнет соблюдать нормы международного права.

Резолюции ПА НАТО хотя и не являются документами прямого действия, но учитываются в штаб-квартире Альянса и правительствами стран при принятии решений. Поэтому текущую сессию для нашей делегации в Парламентской ассамблее можно считать удачной. Это очередная дипломатическая победа Украины в войне с Россией.

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