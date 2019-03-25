Атака на посла США - предательство Украины

Наши топ-политики из обоймы президента Порошенко развили бурную деятельность в отношениях с США. Такого не было, пожалуй, с тех времён, когда Хиллари вдруг проиграла, а Трамп вдруг победил, и нашей власти понадобилось срочно налаживать диалог с неожиданной американской администрацией.



Диалог дался нелегко. Поначалу казалось, что США могут и вовсе забыть об Украине. Все пророссийские силы в нашей стране тогда возрадовались – мол, наконец-то Трамп покончит с «майданной дурью» и вернётся к добрым старым временам сделок с Россией по Украине.



Но оказалось, что Банковая всё-таки смогла найти подход к Трампу. И что самого Трампа сильно ограничила американская система. Ему пришлось продолжить давление на Россию, а значит, и поддержку Украины, причём вне зависимости от того, хотел ли он сам этого.



И, наверное, одна из самых интересных частей мемуаров Порошенко (если, конечно, он захочет их написать честно) будет посвящена как раз этой теме. Каких усилий стоило в 2017-м заполучить хоть какой-то рабочий контакт с Трампом? Выйти на него пытались даже через Израиль и еврейские круги в Америке… И даже это не помогало.



Но, в конце концов, удалось.



И вот теперь – такая же продуманная и, как видно, важная для Банковой активность. Её цель – опять Трамп. Задача – добраться до него, чтобы он уволил посла США в Украине Мари Йованович.



Минусовать посла



Главным оружием в этой истории стал генпрокурор Юрий Луценко. У нас обратили большое внимание на то, что именно он заявил в скандальном интервью Hill.TV. Но стоило бы обратить внимание ещё и на то, как эти его заявления распространялись.



На Банковую явно работает какой-то очень талантливый американский лоббист. Который смог организовать интервью Луценко правильному журналисту, на которого точно обратит внимание сам Трамп.



Вместе с этим, в атаке на Йованович задействованы очень интересные персонажи. От конгрессменов, которые забрасывают Госдеп жалобами на Йованович. До юристов, сотрудничавших с командой Трампа, которые выступают с громкими заявлениями на Fox News. А это телеканал, которому Трамп – большой любитель телевидения – точно уделяет внимание.



И вряд ли все эти люди в США вдруг бесплатно озаботились бы деятельностью Йованович в Украине...



Высказывания одного такого юриста – Джо Дидженовы – расшарил в своём твиттере сын Трампа.



Вот что сказал Дидженова: «Нынешний посол США в Украине Мари Йованович плохо отзывалась о президенте США в разговорах с украинскими официальными лицами. И говорила им не слушать Трампа и не волноваться о его политике, потому что всё равно его скоро подвергнут импичменту».



Понятно, что смысл подобных высказываний – задеть самолюбие Трампа. Мало того, что Йованович – назначенка Обамы, так ещё и, мол, говорит гадости про нынешнего президента. Если правильно донести до Трампа такую информацию, то логично предположить, что он её может уволить.



Тем более на фоне того, что Йованович плотно поддерживает в Украине новые антикоррупционные органы и ту часть гражданского общества, которая вложилась в создание и защиту НАБУ.



А ведь именно эти органы и эта же часть гражданского общества замешана в истории падения Пола Манафорта – бывшего главы предвыборного штаба Трампа и бывшего политтехнолога Партии регионов. Который после обнародования в Украине фактов оплаты его услуг попал под расследование в США и в итоге оказался в тюрьме.



То есть, в целом, атака на посла продумана и организована очень грамотно. И вполне возможно – задача будет выполнена.



Трамп настолько непредсказуем, что может и наплевать на дипломатический порядок, уволив Йованович раньше положенного срока, причём несмотря на все сложности политической ситуации в Украине на фоне выборов.



Но как это отразится на Украине?





Минусовать Украину



Давайте вернёмся ещё раз к словам, например, того юриста, который в эфире Fox News объяснял, почему Трамп должен уволить Йованович.



Что сказал Дидженова? Что посол США якобы в разговорах с нашими власть имущими плохо отзывалась о Трампе и даже предлагала его игнорировать.



Могла ли Йованович так подставиться? Вряд ли.



Она опытный дипломат и наверняка понимает, что действующего президента вот так не могут унижать его же представители за рубежом. Вдобавок, все контакты посла США происходят при свидетелях. И наверняка фиксируются другой стороной. А значит, от подобных вольностей, переходящих в катастрофическую грубость, у посла есть ещё и дополнительный предохранитель.



Но откуда-то же Дидженова взял это! Откуда?



Единственный возможный источник – сами наши официальные лица. Только от них кто-то мог услышать, что Йованович якобы дурно отзывалась о Трампе, а уж потом этот кто-то вложил в уши Дидженове эту информацию, которая дошла аж до Fox News, твиттера сына Трампа и наверное уже и до самого президента США.



Ну или, возможно, кто-то попросту придумал такую историю сам, замазав в неё нашу власть. И с санкции власти распространяет историю дальше.



Возможно, ориентированная на Трампа часть американского истеблишмента только и рада слышать гадости о дипломате из обоймы Обамы, даже если всё это и неправда. Но что подумает весь остальной американский истеблишмент? Какие выводы сделают эти люди об Украине?



Логично предположить, что они расценят это как удар ниже пояса по самой Америке.



Йованович - это лицо США в Украине на сегодняшний день. Оболгать такое лицо, поставить Йованович посредством скандала под угрозу позорного отзыва из нашей страны – значит, дать очень плохой пример всем остальным государствам на планете.



Наверняка есть десятки правительств, которые только и мечтают, как избавиться от нынешнего американского посла на своей территории или как унизить США. Американское лидерство может быть неудобным где угодно – и в Азии, и в Африке, и в Европе, и в Латинской Америке.



Наша власть сейчас фактически учит всех мерзавцев на планете, как нужно минусовать американских дипломатов, чтобы получить шанс на избавление от них.



И это один из самых неприятных ударов по репутации Украины за последние годы. Удар, нанесённый из Киева.



Да, какой-то талантливый лоббист грамотно сбивает Йованович, вероятно, за деньги от наших же власть имущих. Но для этого лоббиста Украина – просто источник бабла, как для Манафорта, например. А нам тут всем ещё нужны уважительные отношения с Вашингтоном. Которых теперь, возможно, не будет ещё очень долго.



Потому что после таких грязных атак – уважать нельзя.





Лавры Путина



И ещё один эпизод, который стал частью атаки на Йованович.



Луценко в интервью Hill.TV говорил о том, что в Украине будут расследоваться факты возможного вмешательства украинских должностных лиц в выборы президента США в 2016 году. Якобы директор НАБУ Артём Сытник специально вбросил информацию о выплатах Манафорту, чтобы подыграть Хиллари.



Борислав Розенблат – фигурант «янтарного дела» НАБУ и депутат Верховной Рады, избранный при поддержке Блока Петра Порошенко – даже даёт всем в Киеве послушать соответствующую запись. Голос, похожий на Сытника, там рассуждает, почему же стоит поддержать Хиллари.



И, конечно, понятно, что всем коррупционерам в нашей стране хочется добить НАБУ. И сделать руководство Бюро таким же ручным, как начальство Агентства по предотвращению коррупции (НАПК), как Госбюро расследований и так далее. Но что за цена у этого добивания?



Единственным, кого сейчас американцы считают виновным во вмешательстве в выборы президента США, – это Путин. Именно Кремль ответственен за кампанию дезинформации и взлом почты демократов, которые, в общем-то, можно назвать решающим фактором проигрыша Клинтон на выборах.



И вот эти гнусные "лавры" Путина теперь пытаются натянуть на Украину Луценко, Розенблат и все остальные, кто в атаке на Йованович использует ещё и тему Манафорта и НАБУ.



Это – национальное предательство. Может, Сытника они тоже собьют, как Йованович. Кто знает, чем закончится вся эта история. Но если американцы начнут рассматривать Украину как страну, ставшую источником вмешательства в выборы 2016 года наравне с Россией, то мы с вами – весь народ – ещё долго не отмоемся от негативного восприятия в США.



По сути, за счёт Украины сейчас удовлетворяются какие-то шкурные интересы группы товарищей у власти. Прежде всего, на Банковой.



Потому что без одобрения Порошенко вряд ли бы началась вся эта спецоперация.



Так что, новому президенту Украины явно придётся обеспечить расследование вот этой атаки на посла США, оказавшейся заодно и ударом по нашему государству.



Кто придумал? Кто платил? Кто организовал? Все эти люди, подставляя Йованович, били по Украине, а значит, должны отвечать.

Специально для LIGA.net