"Атлантида". Война, которая всегда с тобой

Специально для Крым.Реалии

Ремарк, Барбюс, Хемингуэй. У студента филфака было не так уж много способов перед ними устоять. Их герои были мужественны и немногословны. Знали цену себе и другим. В них влюблялись женщины и с ними стремились дружить мужчины. На них хотелось походить, а потому о них тянуло писать.

В тех книгах война представала горнилом настоящих мужчин. Непреодолимые обстоятельства, которые оказались им по плечу. Необоримая сила, над которой они сумели взять верх. Метастазы войны проступали в персонажах, но добавляли им шарма, а не шрамов. На фоне главных героев впору было считать потерянным поколением себя.

Читайте также Война в Карабахе закончена? Какие риски для Украины несет подобная развязка конфликта

Прошло десять лет и война случилась в моей стране. Разделив все, что было в ее истории на "до" и "после".

Ветераны перестали быть седыми. Мемуары начали писать мои ровесники. С каждым годом вокруг меня появлялось все больше людей, по литературным прототипам которых я защищал свой диплом. В том самом невообразимо далеком 2005-м году.

Иногда они начинали говорить – и пропасть пережитого ощущалась довольно отчетливо. География, возраст и социальный статус в этот момент уходили на второй план. Просто у них было это прошлое, а у тебя нет. Но чем дольше ты слушал их рассказы – тем быстрее избавлялся от романтических клише своей юности. В которых война была мужественной декорацией для красивой истории.

"Атлантида" – это ведь фильм о том, что война способна жить дольше войны. Что она оставляет шрамы и дает метастазы. Что победа становится катарсисом не для всех, а одиночество способно объединять миллионы.

Авторы картины попробовали заглянуть за горизонт. Дорассказать историю, которую обычно обрывают титры. Мы ищем в окончании войны свой Грааль, а главный герой фильма на руинах дома ищет свою довоенную Атлантиду. Ищет Атлантиду, а находит Помпеи.

И это ничуть не обесценивает ни победу, ни флаги. Просто порой нужно быть готовыми к тому, что авторы подвига не всегда являются его наследниками. Что отвоевать мир не значит обрести его. Что триумф может стать общим, а трагедия останется персональной. И ты будешь плыть один, как 52-герцовый кит. Которого не слышит больше никто, потому что все остальные киты общаются на иных частотах.

И вся надежда лишь на то, что ты встретишь точно такого же. Кто будет, как и ты – нарушать законы физики. Кто сможет тебя услышать и понять. У каждого из вас будет только прошлое, но, сложенное вместе, оно, возможно, подарит надежду на будущее. Подобно тому, как минус на минус дает плюс.

Жизнь всегда сложнее памятников, которые мы ей ставим. Каждая война – сложнее шаблонов, которыми мы ее меряем. Пятнадцать лет назад я узнавал о войне из книг и фильмов, сделанных в другом времени и в другой географии. Но шесть лет назад их начали писать и снимать мои сверстники.

И знаете что? Они делают это для нас.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.