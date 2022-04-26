Авторитаризм не всем по силам: Россия и КНР перестарались. Гниль очень быстро проявилась

Адаптированная версия колонки. Впервые опубликована в The New York Times. Перевод – LIGA.net.

Последнее десятилетие выглядело успешным для авторитарных режимов и сложным – для демократических. Кибершпионаж, дроны, технологии распознавания лиц и социальные сети с цензорами, казалось, сделали авторитарные системы более эффективными, а демократии –еще более неуправляемыми.

Запад утратил уверенность в себе – и российские, и китайские лидеры вмешались в этот процесс, заявляя, что хаотические демократические системы проиграли.

А потом произошло что-то совершенно неожиданное: Россия и Китай "сломались".

Президент РФ Владимир Путин вторгся в Украину и, к его удивлению, втянул в косвенную войну НАТО и Запад.

Пекин настаивал на том, что хочет достичь нулевых показателей заболеваемости COVID-19, и до сих пор продолжает держать Китай в полной изоляции.

Короче говоря, и Москва, и Пекин вдруг оказались лицом к лицу с гораздо более мощными силами, чем они когда-либо ожидали. И битвы разоблачают перед всем миром и собственным народом слабость их собственных систем. Настолько, что сейчас мир вынужден беспокоиться по поводу нестабильности обеих стран.

Россия является ключевым поставщиком пшеницы, удобрений, нефти и природного газа для мира. А Китай – источник и важное звено в тысячах глобальных цепей поставок. Если Россия и Китай будут заблокированы, это повлияет на весь мир.

Путин считал, что его армия сможет захватить страну с населением 44 млн только потому, что раньше она побеждала в Сирии, Чечне и Грузии. Пока это только военный и экономический крах, но невозможно не увидеть, насколько плохо построена эта система, когда все пронизано коррупцией, а начальство слышит только то, что хочет слышать.

Путинская Россия фактически построена на лжи, коррупции и нефти. А это не совсем стойкая система. Сколько российских офицеров были готовы рассказать правду об Украине? Ранее в любой критической ситуации в Сирии или Чечне россияне просто "бомбили" себе выход из проблемы. Но когда столкнулись с полноценной высокомотивированной армией, начала проявляться гниль. И невозможно преувеличить некомпетентность российского флота, потерявшего флагманский крейсер "Москва".

Относительно Китая – это не Россия, ситуация здесь иная: страна построена не на ресурсах, а на трудолюбии населения, производственных талантах и жестком управлении компартии. Впрочем, упрямство, с которым пекинские чиновники пытаются продемонстрировать свою власть коронавирусу, удивляет. Желая продемонстрировать свой успех американской демократии, Китай вынужден держать миллионы людей закрытыми в собственных домах уже второй год.

Мораль истории: авторитарные системы с высоким уровнем принуждения – это системы с низким уровнем информации. Это ослепляет их руководителей больше, чем они осознавали. А даже когда реальность фигурально бьет их в лицо, отказаться от ранее выбранного курса они не могут, ведь их претензии на пожизненную власть основываются на претензиях к отсутствию погрешностей.

Меня очень волнует демократическая система США. Но пока мы можем голосовать даже за некомпетентных лидеров и поддерживать информационные экосистемы, разоблачающие системную ложь и борющихся с цензурой, мы сможем адаптироваться в эпоху скорых перемен. А это очень важное конкурентное преимущество для страны.

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