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Батумская декларация, кадровые ротации в спецслужбах, Байден и Меркель дали урок Украине

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Батумская декларация, кадровые ротации в спецслужбах, Байден и Меркель дали урок Украине

исполнительный директор Института мировой политики
28.07.2021, 07:15

Чем жила Украина и мир на прошлой неделе. Разбор актуальных новостей от Евгения Магды

США и Германия предложили Украине урок realpolitik без предварительного согласования его внесения в учебную программу. Лидеры Грузии, Молдовы и Украины подписали в Батуми декларацию о стремлении стать членами ЕС. Петер Сийярто побывал в Украине. В силовых структурах прошли резонансные отставки. Ведущие телеканалы Украины решили игнорировать языковой закон.

Дело Северный поток-2

Стремление США восстановить союзнические отношения с Германией оказалось сильнее целесообразности способствовать защите Украины от российской агрессии. На словах Вашингтон и Берлин заявили о готовности защищать суверенитет Украины, но реальным содержанием их совместного заявления стало согласие на завершение строительства Северного потока-2.

Администрация президента США Джо Байдена перевела на Германию ответственность за возможное сдерживание России, не слишком задумываясь над эффективностью ее возможных действий.

Украина дала понять, что решение Германии и США ей не по вкусу, и даже конкретизация даты визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не в состоянии ликвидировать неприятный осадок.

Батумская декларация

Ангела Меркель продемонстрировала высокую эффективность отстаивания немецких интересов, тогда как европейским чиновникам придется работать с проблемами. Председатель Европейского Совета Шарль Мишель освятил присутствием саммит в Батуми, где Грузия, Молдова и Украина показали свою готовность к евроинтеграции ускоренными темпами. Владимир Зеленский требовал от ЕС смелости насчет постсоветских стран, которые хотят стать членами Евросоюза, хорошо понимая, что требование повиснет в воздухе.

Интересно, что в странах, президенты которых подписали Батумскую декларацию, власти имеют собственное большинство в парламенте, и, соответственно, могут быстро принимать необходимые решения.

Кремль не покладает рук

Россия также демонстрирует заинтересованность в Украине. Дмитрий Козак напомнил, что миллион граждан Украины в последние годы получили российское гражданство, не уточняя, что подавляющее большинство из них проживает на территории ОРДЛО. Козак уверен, что Минские договоренности можно выполнить за год, и напомнил, что Зеленский после избрания был больше заинтересован в компромиссах, но "не выдержал давления уличных радикалов".

Кроме того, Россия подала на Украину жалобу в Европейский суд по правам человека, пытаясь заставить ввести обеспечительные меры, но тщетно. Понятно, что это – далеко не конец кремлевских усилий по обузданию Украины.

Оттепель в отношениях с Венгрией

Украину посетил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который побывал не только в Киеве, но посетил и зону ООС. Переоценивать подписанные межгосударственные документы не стоит, поскольку Будапешт уже традиционно в отношениях с Украиной становится заложником отношений с Европейским Союзом. Приближающиеся парламентские выборы, скандал со шпионской системой Pegasus лишают Зеленского и премьера Венгрии Виктора Орбана шансов на понимание.

Кадровые ротации в спецслужбах

Президент Зеленский уволил Валерия Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки, назначив вместо него Александра Литвиненко. Версий кадровых ротаций немало (в отставку ушли также три заместителя министра обороны и начальник управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов), однако очевидно, что микроклимат в силовых структурах Украины оставляет желать лучшего.

Закон об украинском языке и сериалы

Несмотря на вступление в действие норм закона об обеспечении статуса украинского языка как государственного, ведущие телевизионные каналы Украины отказались от дублирования фильмов и сериалов на украинском, под разными предлогами. Наиболее абсурдный предложила медиагруппа 1+1, которая заявила, что зрители привыкли к русскому языку любимого продукта. Ничего удивительного, ведь большинство в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания, который должен контролировать информационное пространство, составляют бывшие представители 1+1.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Pegasus Владимир Зеленский Ангела Меркель северный поток-2 служба внешней разведки закон о языке сваты Байден Джо Батумская декларация
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