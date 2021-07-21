Байден и котлета по-киевски: сдает ли президент США Украину Берлину и Москве?

В этом году мы в Украине отмечаем и 25-летие нашей Конституции, и 30-летие независимости. Но придется также отметить и 30-летие одной из самых эффектных ошибок американской дипломатии – как раз по отношению к Украине. Тем более, контекст нынешних политических событий указывает на актуальность и этого 30-летиz – пусть и неприятного.

1 августа 1991 года, тогдашний президент США Джордж Буш-старший выступил в Верховной Раде с речью, которая запомнилась как Chicken Kiev Speech. Это была позорная речь – одна из самых неудачных у американских президентов.

Буш не понял реальную ситуацию: сделав ставку на поддержку тогдашнего главы СССР Михаила Горбачева и союзного центра, он выступил фактически с предостережением против независимости Украины – прямо в тогдашнем нашем парламенте. Хотя СССР не просто приближался к краху – де-факто он тогда уже рассыпался, только это еще не было осознанно и оформлено юридически и политически. Тогдашнее украинское общество уже не поместилось бы в корсет так называемого "обновленного Союза", который еще пытался обеспечить Горбачев.

Как говорят свидетели тех событий, президент Буш, прибыв в Киев, почувствовал все же, что речь у него – мягко говоря, не в тему. Но уже не было времени и возможности что-то изменить. Как подготовили Буша его помощники, так он и зачитал этот текст.

Через 23 дня после Chicken Kiev, независимость Украины была провозглашена – Верховной Радой, перед которой Буш и выступал. А через несколько месяцев подтверждена на всеукраинском референдуме абсолютным большинством голосов.

Америка впоследствии сделала все правильно – то есть признала Украину и начала нормальные отношения без каких-либо глупых ставок на центр в Москве. Хотя перед тем и допустила ошибку, соблазнившись, что якобы Москва может что-то гарантировать для Америки и мира, в том числе и на пространстве Украины.

Казалось бы – к чему это сейчас? Есть новости из Вашингтона о подготовке "Chicken Kiev Deal". Как раз к юбилею той речи.

Любая согласие Америки на функционирование российского газопровода Северный поток-2 в том виде, как этого хочет руководство России, будет означать такую же ошибку, которую допустил Буш-старший 1 августа 1991 года.

Если бы президент США Джо Байден не пытался обставить это возможное согласие, прописывая с Германией условия, на которых Северный поток-2 заработает якобы безопасно, это все равно означает лишь одно: попытки сдать интересы Украины и других государств нашего региона в пользу абсолютно неадекватной для современной Европы фиксации на Берлине, немецких обязательствах и амбициях.

Так же как Горбачев не мог остановить каким-то политическим соглашением процессы, которые вели СССР к развалу, канцлер Германии Ангела Меркель или любой другой не может гарантировать политически, что президент РФ Владимир Путин откажется использовать газ как оружие. Это абсолютно неизбежное дело: ему газ и Северный поток – как первый, так и второй – нужны именно в виде оружия.

Предположим, что Меркель подпишется под каким-то обязательством Германии ввести санкции против России в случае газового шантажа Украины или расширения агрессии где-то здесь в нашем регионе. Даже – подпишется под обязательством ограничить экспорт российского газа в Европу в критическом случае. Но поверит Путин в то, что это – реально?

Очевидно, он подумает: ну Германия точно не оставит сама себя без газа, если это будет зимой или в другой сложный период. И в рамках извращенной кремлевской логики, то, о чем сейчас договариваются Германия и США, выглядит как приглашение к расширению агрессии.

Поэтому в итоге, для Америки будет намного дороже и проблематичнее – разбираться потом с ростом агрессии России в нашем регионе и с новыми попытками разрушить государства востока Европы, чем сейчас – просто не дать реализовать Северный поток-2 так, как на это рассчитывают в Москве, чтобы убрать Украину с карты транзита.

Если не воспользоваться остановкой этого проекта сейчас, тогда Америка будет выгребать более агрессивное поведение России, и гораздо хуже – собственное моральное поражение.

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