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Байден-Путин. 5 выводов после встречи в Женеве: три планетарные и два для Украины

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Байден-Путин. 5 выводов после встречи в Женеве: три планетарные и два для Украины

министр обороны Украины в 2005-2007 гг.
18.06.2021, 07:34

Встреча двух президентов крупнейших в мире государств, о которой все так говорили, все-таки состоялась. Стоила ли игра свеч?

Что в сухом остатке после встречи президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина?

Документов нет, есть только впечатление от двух пресс-конференций.

Первое – возможно начало стратегического диалога между США и РФ по контролю над ядерными вооружениями в направлении их ограничений и предотвращение несанкционированного применения.

Второе – возможно, определенная координация действий США и РФ по Ирану, Сирии, Ливии и Афганистану.

Третье – возможно, США и РФ будут вместе искать механизмы предотвращения кибератак на критические для жизнедеятельности объекты инфраструктуры.

В случае, если заявленное возможно станет реальным, это должно положительно повлиять на региональную и планетарную безопасность. За несколько месяцев это будет видно.

Четвертое – важное для Украины непосредственно – какого-то прорыва или новую динамику по деоккупации Донбасса и Крыма после саммита не вижу оснований ожидать.

Так же не стоит ожидать изменения на более благоприятную для нас позицию США, Германии, Франции относительно вступления Украины в НАТО.

Пятое – Украину под контроль России, как некоторые опасались, Америка на саммите не сдала.

Но на пресс-конференции Байдена вопрос о российской агрессии против Украины не поставил ни один из журналистов, и этот факт о многом говорит – и нам с вами, и украинской власти, и Путину.

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