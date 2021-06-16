В Женеве состоялась встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. О чем говорили и к чему пришли – рассказывает LIGA.net

Сегодня в Женеве встретились президенты США и России. Более четырех часов Джо Байден и Владимир Путин искали общий язык. По итогам – разошлись в оценках. Лидер США заявил, что подлинный результат встречи покажут ближайшие 3-6-12 месяцев. Но не сказал, что станет маркером. Путин заявил: по многим вопросам взгляды президентов не совпали, но тоже – без уточнений.

Все о главном событии дня – в материале LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Встреча прошла на вилле Ла-Гранж, где в свое время приняли Первую женевскую конвенцию, что символизирует мир. Перед этим Байден встретился с лидерам стран G7 и НАТО, заявив, что заручился их поддержкой. Отношения США и РФ находятся на самом низком уровне, ожидания были обоюдно скромными. Планировалась начертить "красные линии", чтобы не допустить эскалации.

Встреча президентов началась в 14:20 в присутствии глав МИД, затем с участием всех членов делегаций. Двусторонние переговоры продолжались около четырех с половиной часов, включая перерыв. Но закончились раньше, чем планировалось. Обсуждали кибербезопасность, Украину, Сирию, Афганистан, а также работу посольств. По итогам президенты отдельно друг от друга выступили перед прессой. Первым – Путин. Затем к журналистам вышел Байден. Оба оценили встречу позитивно. И оба признали: мнения по многим вопросам разошлись.

Президент США сказал, что Россия не должна диктовать миру повестку дня. Он также заявил, что предупредил Россию: если Кремль не прекратит кибератаки на США, то Вашингтон нанесет ответный удар. Чтобы избежать такой войны, президент США представил Путину 16 инфраструктурных секторов, на которые нельзя нападать. И предупредил: поскольку экономика РФ находится в кризисе, холодная война Кремлю сейчас точно не нужна. Байден также пригрозил разрушительными последствиями в случае смерти Алексея Навального. И сказал Путину, что США будут непоколебимо поддерживать Украину.

Путин на пресс-конференции на все вопросы отвечал уклончиво: в очередной раз отрицал агрессию России против Украины, отрицал хакерские атаки России на США; оправдывал ущемления российской оппозиции; а на обвинения в нарушении прав человека переводил стрелки на Америку, напоминая о Гуантанамо и штурме Капитолия.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Единственный конкретный результат встречи – возвращение послов обеих стран на места службы и попытка договориться о перемирии в киберпространстве. Также они договорились консультациях по взаимному обмену заключенными: в США сидит Виктор Бут, обвиняемый в поддержке терроризма и намерении незаконной торговли оружием; а в России удерживаются осужденный в шпионаже Пол Уиллан и обвиняемый в нападении на полицейских Тревор Рид. Путин сказал, что до расставления "красных линий" стороны так и не дошли, но "в целом они ясны". О восстановлении мировой стабильности говорить тоже не приходится: Путин заявил, что считает поведение России "адекватным".

"Достичь поставленной цели встречи (восстановление стабильности и предсказуемости, – ред.) не удалось. Было ясно, что и не удастся", – говорит LIGA.net директор Центра международных исследований Владимир Дубовик. "Не думаю, что Байден рассчитывал, что за одну короткую встречу удастся решить все недоразумения и вопросы, которые есть между сторонами. Он понимал, что это скорее начало процесса и попытка, пообщавшись с Путиным, установить какие-то отношения на уровне президентов".

По мнению Дубовика, даже возвращение послов – "очень маленький прогресс, если говорить о перспективах развития двусторонних отношений". Опасения по вопросу Украины, по его мнению, оказались напрасными, ведь "невозможно предположить", что США могут пойти на уступки за счет Украины: "Тут дело не только в Байдене, а в климате в Вашингтоне, который очень проукраинский и жестко антироссийский".

Эксперт предполагает, что основных целей у встречи со стороны Байдена было три: обозначить позиции по интересующим вопросам; заявить, что "Америка вернулась", донеся до Москвы позицию западного свободного мира; а также оценить и прощупать Путина, ведь американский президент – человек старой формации, предпочитающий личный диалог.

ЧТО ДАЛЬШЕ. О конкретных дальнейших встречах Путин и Байден не договорились. Байден сказал, что следующие 3-6-12 месяцев покажут, как на самом деле закончилась сегодняшняя встреча. Две страны приняли совместное заявление по стратегической стабильности, подтвердив принцип "в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана". Для этого они решили запустить "комплексный двусторонний диалог", чтобы "заложить основу будущего контроля над вооружениями".

Дубовик считает, что это лишь попытка вынести хотя бы какой-то позитив: "Сразу было ясно, что это будет сотрудничество в сфере ядерного оружия и борьба с климатическими изменениями".

Еще перед встречей экс-посол США в Москве Майкл Макфолл, участвовавший в подготовке Байдена к встрече, изложил мнение, которое определяет внешнюю политику США по РФ: "Взаимодействуйте там, где это возможно... Но при необходимости сдерживайте и наказывайте Путина... Байден должен стать противовесом продвижению автократии Путина". Поэтому качественных изменений в отношениях Кремля и Белого дома ожидать не стоит, пока одна из сторон не отступится от принципов.

Похожего мнения придерживается и Дубовик. Встреча, по его мнению, вряд ли даст старт новому этапу в отношениях: "Пока нет оснований считать, что кто-то кого-то сдвинул с позиций, на которых они были". Он объясняет, что качественных изменений не будет, ведь у сторон очень много острых вопросов, где нет места для компромисса. Однако Байден – это человек эпохи, когда считалось, что с Москвой нужно разговаривать. Инерционно он продолжает движение по этой линии. И вряд ли у него есть сомнения по поводу России. Ему точно известно, что ни в ближайшие 3-6-12 месяцев, ни в последующие годы агрессивная политика России не изменится.

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