Беларусы требуют ухода Лукашенко. Но он их не слышит и держится до последнего

Можно смело утверждать, что с 10 августа Республика Беларусь вступила в период большого политического транзита. По множественным неофициальным данным, Александр Лукашенко потерпел сокрушительное электоральное поражение.

В так называемых беларусских элитах прослеживается раскол. 9 августа, под прикрытием официального мероприятия "Выборы президента Республики Беларусь" Лукашенко, с помощью административного ресурса - сил ОМОНа и отдельных представителей избирательных комиссий - провел очередную спецоперацию по продолжению удержания государственной власти неконституционным путем.

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Против узурпации власти Лукашенко, десятки тысяч беларусов вышли на улицы городов защищать свои украденные голоса, свою украденную страну и самих себя от оголтелой тирании.

После продолжения удержания государственной власти неконституционным путем, сопряженного с ночным убийством и ранениями десятков граждан, Лукашенко должен быть приговорен по статье 357 (ч. 3) уголовного кодекса Беларуси к высшей мере наказания - смертной казни.

Теперь никакие моральные, нравственные и правовые скрепы не сдерживают Лукашенко на пути продолжения его тирании.

Карательная система Лукашенко в ближайшее время не позволит Светлане Тихановской стать лидером протеста. Любое мало-мальски публичное лицо, которого представители его режима сочтут не только лидером, а одним из лидеров протеста, будет сразу же интернировано по сфабрикованному обвинению.

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И этот протест будет продолжать носить горизонтальный сетевой характер. Поэтому, основная сила, которая сейчас противостоит тирану Лукашенко и его режиму, это народ Беларуси. Обе стороны готовы к длительному, решительному и кровавому противостоянию.

Государственный переворот, совершенный при поддержке России, в связи с фактическим назначением Лукашенко на пост президента Беларуси, длиться с 1996 года. Это преступление, длящееся во времени.

Поэтому у Лукашенко нет никого иного исхода, как после потери власти быть приговоренным к смертной казни по уголовному законодательству Беларуси.

Очевидно, что теперь никакие факторы не смогут изменить решение беларусского народа, требующего ухода Лукашенко.