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12.02.2019, 15:00

Безотходная идеология, или Величие из подручных материалов

Безотходная идеология, или Величие из подручных материалов
поэт, прозаик, журналист

Владислав Сурков написал такую идеологически выдержанную (в рассоле) статью, что над ней просто грех не поиздеваться. Приступим...

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Если смотреть на настоящее через парадигму прошлого (это всегда порочно, но другого способа у нас нет), талант, задвинутый в задний ряд дальше Розенберга, изо всех сил стремится вырваться в Геббельсы. Но у него нет никакой идеологии, через которую надо прокладывать тропы, он пытается сочинять ее на бегу.

В рейхе личность вождя была весьма важной, но она была встроена в уже сформулированную идеологию. Пусть даже и примитивную, но там все же была и расовая теория, и утопия Тацита, которую втемяшивали со школьной скамьи, и платформа антисемитизма, и, не в последнюю очередь, квазирелигия семьи, физкультуры и природы, весь этот пресловутый Heimat. И все это были актуальные константы. У воображаемого русского ничего этого нет, его Heimat - это Новая Земля с белыми медведями, заглядывающими в кастрюлю щей. Он умрет, но Японии ее не отдаст. Идеологию приходится кроить из еще непродубленной шкурки вождя и обрезков древнего Карамзина, про которого подавляющая часть популяции не слышала даже и фамилии. В то время как сама власть в лице этого вождя вообще запуталась в своих надеждах - то ли она хочет экономики, то ли Венесуэлы, то ли одержать блистательную победу над Свидетелями Иеговы.

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Но в процессе этого бега на месте можно заметить одну константу: власть никогда не берет в работу уже бывшее в употреблении, вчерашние лозунги и персонажи отбрасываются и забываются, оперативная память вычищается. Рассчитывать, что она достанет из сундука того же Суркова, стряхнет с него нафталин и вновь пустит в дело, наивно. В лучшем случае он будет отправлен на Новую Землю главнокомандующим по борьбе с белыми медведями.

А весь хайп вокруг него поднимаем исключительно мы сами: вчерашний шакал, а ныне суслик, заявляет, что у него есть новый молот на мышей, и мыши волнуются.

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(Источник - блог автора)

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Теги: пропаганда россии, владислав сурков, политическая идеология
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