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Безуглая либо шпионка, либо тотально некомпетентна в вопросе оборонного планирования

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Безуглая либо шпионка, либо тотально некомпетентна в вопросе оборонного планирования

военный аналитик, координатор группы «Информационное сопротивление»
27.11.2023, 14:51

Что не так в претензиях заместителя председателя комитета ВР по национальной безопасности и обороне к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному

Честно говоря, меня удивляет, что представители нашего военно-политического руководства (а Безуглая, как-никак, является заместителем председателя комитета ВРУ по национальной безопасности и обороне) путают Стратегический план применения ВСУ и других составляющих сил обороны Украины с Планом обороны Украины.

Более того, они даже не знакомы со структурой и принципами оборонного планирования в нашем государстве.

Не говоря уже о том, что настоящим открытием для них тот факт, что в структуре МОУ существует ведущее подразделение, которое этим занимается и координирует соответствующую работу всех государственных институтов в этой сфере. Называется оно Департамент военной политики и стратегического планирования Министерства обороны Украины.

Депутат, судя по ее текстам в соцсетях, вообще не разбирается в том, какие вопросы из сферы оборонного планирования относятся к полномочиям МОУ, а какие - к ГШ ВСУ и их Главнокомандующему.

Если Безуглую интересует вопрос, "как планируется задействовать ВСУ" (а именно это относится к компетенции генерала Залужного), вместо того чтобы, согласно своему статусу народного депутата и заместителя председателя соответствующего комитета ВРУ, интересоваться планом обороны Украины в части, которая ее касается, настолько, что она готова "отправлять Главнокомандующего в отставку"... это меня наталкивает на мысль, что с ней явно "что-то не так".

Она – либо "шпионка", либо тотально некомпетентна в вопросе оборонного планирования нашего государства (что само по себе выглядит, мягко говоря, несколько странно, учитывая ее статус и должность в ВРУ, которую она занимает).

Поэтому я бы рекомендовал этой даме иногда почитать "Армию – информ". Там достаточно полезные для наших народных депутатов по этой теме материалы размещают.

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