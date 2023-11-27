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Безугла або шпигунка, або тотально некомпетентна у питанні оборонного планування держави

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Безугла або шпигунка, або тотально некомпетентна у питанні оборонного планування держави

військовий аналітик, координатор групи «Інформаційний спротив»
27.11.2023, 14:51

Що не так у претензіях заступниці голови комітету ВР з національної безпеки та оборони до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

Чесно кажучи, мене дивує, що представники нашого військово-політичного керівництва (а Безугла все ж таки є заступницею голови комітету ВРУ з національної безпеки та оборони) плутають Стратегічний план застосування ЗСУ та інших складових Сил оборони України з Планом оборони України.

До того ж вони навіть не знайомі зі структурою та принципами оборонного планування в нашій державі.

Не кажучи вже про те, що справжнім відкриттям для них є той факт, що у структурі МОУ існує провідний підрозділ, який цим займається й координує відповідну роботу усіх державних інституцій у цій царині. Називається він Департамент воєнної політики та стратегічного планування Міністерства оборони України.

Депутатка, судячи з її текстів у соцмережах, взагалі не розуміється на тому, які питання зі сфери оборонного планування належать до повноважень МОУ, а які — до ГШ ЗСУ та їх Головнокомандувача.

Якщо Безуглу цікавить питання, "як саме планується застосовувати ЗСУ" (а саме це належить до компетенції генерала Залужного), замість того, аби, згідно зі своїм статусом народного депутата та заступника голови відповідного комітету ВРУ, цікавитись планом оборони України в частині, яка її стосується, настільки, що вона готова "відправляти Головнокомандувача у відставку"... то це мене наштовхує на думку, що з нею явно "щось не так".

Вона – або "шпійонка", або тотально некомпетентна у питанні оборонного планування нашої держави (що саме по собі, виглядає, м'яко кажучи, трохи дивно, зважаючи на її статус та посаду у ВРУ, яку вона займає). 

Тому я б рекомендував цій пані іноді почитувати "Армію – інформ". Там досить корисні для наших народних депутатів з цієї теми матеріали розміщують.

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війна з росією
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