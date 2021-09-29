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Безвиз у нас не заберут. Не паникуйте, это на руку Кремлю. Но дыма без огня не бывает

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Безвиз у нас не заберут. Не паникуйте, это на руку Кремлю. Но дыма без огня не бывает

политик, дипломат, министр иностранных дел Украины в 2014-2019 гг.
29.09.2021, 22:19

Некоторые страны Европейского Союза обеспокоены злоупотреблениями безвизовым режимом с Украиной, Молдовой, Грузией и странами Западных Балкан

Когда Украине предоставлялся безвизовый режим с Евросоюзом (в 2017 году. – Ред.), мы прописали четкую процедуру в случае, если угроза станет реальной. "Из ничего" такие решения не принимаются.

Но дыма без огня не бывает. Спекуляции не пустые. Некоторые страны Евросоюза, включая, кстати, Германию и Францию, хотят нажать на Балканские страны. Там совсем в тупике согласования совместного заявления саммита Евросоюза – некоторые страны ЕС вообще не хотят вспоминать Западные Балканы как перспективу членства. Это понятно – после выборов в Германии и перед выборами во Франции это "не особо вовремя".

Но есть дискуссии о нас, Украине.

Кто-то жалуется на подделку документов, а кто-то – более глобально – на проблемы с внедрением верховенства права.

Сейчас это не критично, но "боком" может выйти. Поэтому паниковать и хайповать точно не стоит, только эмоции подогреваем, а это играет на руку Кремлю.

Побеспокоиться стоит: говорить с ЕС нужно на опережение. Ситуация там может измениться достаточно быстро, а сам факт дискуссий внутри ЕС станет бешеным подарком для России.

Пусть обойдутся без подарков.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
безвизовый режим Климкин Павел евросоюз безвиз
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