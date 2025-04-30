Сначала новость. Индия купила французские истребители на $7 млрд вместо российских. Как сообщает Bloomberg, правительство Индии подписало контракт на закупку во Франции 26 морских истребителей Rafale за $7,4 млрд. Сделка также включает техническое обслуживание 36 французских истребителей, купленных Нью-Дели девять лет назад.

Французскими истребителями, которые разместятся на авианосце INS "Vikrant", индийское Минобороны планирует постепенно заменить стареющий парк российских МиГ29-К. При этом от новых крупных оружейных сделок с Россией в Нью-Дели решили отказаться.

Хотя индийские власти планируют выделить на перевооружение армии $100 млрд, а Москва неоднократно предлагала Нью-Дели заключить новые сделки, в том числе на поставку вертолетов Камова и истребителей "Сухой", в Нью-Дели делают ставку на западное оружие.

Теперь, собственно, о самолетах. Если прочитать про МиГ-29К на сайте Ростеха, то это прямо супер-пупер-уникальный самолет. Правда, даже там в заголовке отмечено, что это "один из лучших истребителей конца XX века", но и это чушь.

Ростех утверждает, что для авианесущего крейсера "Кузнецов" одновременно создавались два истребителя – Су-27К и МиГ-29К (это правда), но победил Су, так как "два корабельных истребителя Минобороны одновременно просто не потянуло" (а вот это уже вранье).

Дело в том, что корабельный МиГ-29К – это реально дрянь и с точки зрения конструкции (первоначальный ресурс планера был на уровне 10-15 посадок на палубу, что несказанно удивило индусов), и по характеристикам – ничтожный радиус действия, малая боевая нагрузка и т.д.

Толку от МиГ-29К в морском сражении – как от кортика на поясе морского офицера.

В общем, то, что для России не сгодилось, – спихнули индусам вместе с перестроенным авианосцем. Индусы начали летать – а там косяк на косяке: на самолетах после 10-15 посадок в планере полезли такие трещины, что ладонь можно было просунуть, и это устранялось только капремонтом на специальном оборудовании. До следующих 15 посадок...

То есть неплохой легкий фронтовой истребитель, который создавался в СССР по идеологии совместного применения "тяжелого+легкого истребителя" Су-27+МиГ-29 (по аналогии с американскими F-15+F-16), в морской модификации оказался вообще никаким. Но, естественно, в два раза более дешевым, чем Су-27К, на что и купились индусы.

А так как жизненный цикл авианосца в три раза дольше жизненного цикла его авиакрыла, то встал вопрос замены палубных истребителей – и индусы благоразумно выбрали французский Rafale, который объективно лучше МиГа. Причем он современнее, чтобы там ни лепил себе Ростех.

МиГ-29 впервые взлетел в 1977 году, Rafale – в 1986-м. Первый палубный МиГ-29К впервые поднялся в небо в 1988 году, Rafale – в 1991-м. Ну и так далее.

Rafale, к примеру, обладает чертами истребителя 5-го поколения – сверхзвуковой крейсерской скоростью с двумя ракетами на внешней подвеске, имея, кстати, 14 узлов внешней подвески против 9 у МиГ-29К.

Теперь про совершенство конструкции. При одинаковой взлетной массе 24.5 т масса пустого Rafale на 2.7 т меньше, чем у МиГ-29К (10 т против 12.7 т), а боевой нагрузки – на 3.5 т больше (9 т против 5.5 т).

Максимальная эксплуатационная перегрузка у Rafale 9g, у МиГа – 8.5g. Нагрузка на крыло при нормальной взлетной массе у Rafale 326 кг/м², у МиГа на четверть больше – 412 кг/м², т.е. МиГ существенно проигрывает в маневренности. Ну и так далее, тут можно долго продолжать.

Отказ индусов от российского МиГ-29К в пользу французского Rafale – это не "козни конкурентов" или "вредность индусов", а реальная неспособность России предложить продукт рыночного уровня.

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