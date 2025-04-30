Спочатку новина. Індія купила французькі винищувачі на $7 млрд замість російських. Як повідомляє Bloomberg, уряд Індії підписав контракт на закупівлю у Франції 26 морських винищувачів Rafale за $7,4 млрд. Угода також включає технічне обслуговування 36 французьких винищувачів, куплених Нью-Делі дев'ять років тому.

Французькими винищувачами, які розмістяться на авіаносці INS "Vikrant", індійське Міноборони планує поступово замінити парк російських МиГ29-К, що старіють. При цьому від нових великих угод з Росією в Нью-Делі вирішили відмовитися.

Хоча індійська влада планує виділити на переозброєння армії $100 млрд, а Москва неодноразово пропонувала Нью-Делі укласти нові угоди, зокрема на постачання вертольотів Камова та винищувачів "Сухой", у Нью-Делі роблять ставку на західну зброю.

Тепер, власне, про літаки. Якщо прочитати про МиГ-29К на сайті Ростеху, то це просто супер-пупер-унікальний літак. Щоправда, навіть там у заголовку зазначено, що це "один із найкращих винищувачів кінця XX століття", але і це нісенітниця.

Ростех стверджує, що для авіаносного крейсера "Кузнєцов" одночасно створювалися два винищувачі – Су-27К і МиГ-29К (це правда), але переміг Су, оскільки "два корабельні винищувачі Міноборони одночасно просто не потягнуло" (а ось це вже брехня).

Річ у тому, що корабельний МиГ-29К – це дійсно погано і з погляду конструкції (початковий ресурс планера був на рівні 10-15 посадок на палубу, що здивувало індусів), і за характеристиками – нікчемний радіус дії, мале бойове навантаження і т.д.

Толку від МиГ-29К у морській битві – як від кортика на поясі морського офіцера.

Загалом, те що для Росії не знадобилося, – зіпхнули до індусів разом із перебудованим авіаносцем. Індуси почали літати – а там косяк на косяку: на літаках після 10-15 посадок у планері полізли такі тріщини, що долоню можна було просунути, і це усувалося лише капремонтом на спеціальному обладнанні. До наступних 15 посадок...

Тобто непоганий легкий фронтовий винищувач, який створювався в СРСР за ідеологією спільного застосування "важкого + легкого винищувача" Су-27 + МиГ-29 (за аналогією з американськими F-15 + F-16), у морській модифікації виявився взагалі ніяким. Але, звісно, вдвічі дешевшим, ніж Су-27К, на що і купилися індуси.

А оскільки життєвий цикл авіаносця втричі довший за життєвий цикл його авіакрила, то постало питання заміни палубних винищувачів – і індуси розсудливо вибрали французький Rafale, який об'єктивно кращий за МиГ. Причому він сучасніший, що б там не ліпив собі Ростех.

МиГ-29 вперше злетів 1977 року, Rafale – 1986-го. Перший палубний МиГ-29К вперше піднявся в небо 1988 року, Rafale – 1991-го. Ну і таке інше.

Rafale, наприклад, має особливості винищувача 5-го покоління – надзвукову крейсерську швидкість із двома ракетами на зовнішній підвісці, маючи, до речі, 14 вузлів зовнішньої підвіски проти 9 у МиГ-29К.

Тепер про досконалість конструкції. За однакової злітної маси 24.5 т маса порожнього Rafale на 2.7 т менша, ніж у МиГ-29К (10 т проти 12.7 т), а бойового навантаження – на 3.5 т більше (9 т проти 5.5 т).

Максимальне експлуатаційне перевантаження у Rafale 9g, у МиГа – 8.5g. Навантаження на крило за нормальної злітної маси Rafale 326 кг/м², у МиГа на чверть більше – 412 кг/м², тобто МиГ суттєво програє у маневровості. Ну і так далі, тут можна довго продовжувати.

Відмова індусів від російського МиГ-29К на користь французького Rafale – це не "підступи конкурентів" або "вредність індусів", а реальна нездатність Росії запропонувати продукт ринкового рівня.

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