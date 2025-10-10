Битва за цифровую безопасность: Украина и новые киберстандарты Евросоюза
Пока Украина на поле боя защищает физическую безопасность континента, в цифровом пространстве держится другой фронт. Европейский Союз, реагируя на беспрецедентные киберугрозы, которые усилились после вторжения России, проводит системную реформу в области кибербезопасности.
Украина, которая за последние годы пережила масштабные и комплексные кибератаки, органично интегрируется в этот процесс как партнер с практическим опытом противодействия гибридным угрозам. После атак 2022 года ЕС признал, что кибербезопасность должна быть элементом стратегического управления, а не добровольным обязательством компаний. В рамках этого подхода были приняты три базовых акта: Директива NIS2 (The Network and Information Security Directive), Регламент DORA (Digital Operational Resilience Act) и Акт о киберсолидарности (Cyber Solidarity Act).
