Битва за цифрову безпеку: Україна та нові кіберстандарти Євросоюзу
Поки Україна на полі бою захищає фізичну безпеку континенту, в цифровому просторі триває інший фронт. Європейський Союз, реагуючи на безпрецедентні кіберзагрози, що посилилися після вторгнення Росії, здійснює системну реформу у сфері кібербезпеки.
Україна, яка за останні роки пройшла через масштабні та комплексні кібератаки, органічно інтегрується у цей процес як партнер із практичним досвідом протидії гібридним загрозам. Після атак 2022 року ЄС визнав, що кібербезпека має бути елементом стратегічного управління, а не добровільним обов’язком компаній. У межах цього підходу було ухвалено три базові акти: Директиву NIS2 (The Network and Information Security Directive), Регламент DORA (Digital Operational Resilience Act) та Акт про кіберсолідарність (Cyber Solidarity Act).
