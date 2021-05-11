Блинкен, декларация с Польшей и странами Балтии и рейтинг Зеленского. Что с этого Украине

Якими будуть наслідки візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена в Україну? Чи виявлятимуть і надалі солідарність п’ятеро президентів, які взяли участь у святкуванні 230-річчя ухвалення Конституції Польщі? Чому рейтинг Володимира Зеленського почав зростати? Чим закінчаться дострокові вибори у 87-у виборчому окрузі?

Візит Ентоні Блінкена в Київ, очевидно, був викликаний російськими маневрами на кордонах України. Він завітав до України після зустрічі в Лондоні міністрів закордонних справ G7, які висловили підтримку територіальної цілісності України. Але найбільш активними у питанні дієвої підтримки України залишаються США.

Протягом 18 годин перебування у Києві, Блінкен встиг отримати особисті враження про президента Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, голову парламенту Дмитра Разумкова та лідерів парламентських фракцій.

У його активі – зустріч з предстоятелем Православної церкви України Єпіфанієм та громадськими активістами.

Попри очікування, гучних заяв з боку керівника американської дипломатії не прозвучало, натомість він був стриманим, хоча і пообіцяв розглянути запит України про надання зброї. Від того виникло враження, що його метою було поєднання наявної інформації про стан справ в Україні з особистими враженнями від спілкування з українськими політиками. Тому і результат візиту буде розтягнутим в часі.

Цікаво, що Володимир Зеленський минулого тижня взяв участь у святкуванні у Варшаві 230-ї річниці ухвалення Конституції Польщі. Разом з господарем свята Анджеєм Дудою та президентами країн Балтії, Зеленський підписав декларацію про співпрацю та порозуміння.

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Очікувати від неї практичної реалізації, мабуть, не варто, адже президент України продемонстрував брак розуміння не лише історії України, але і впливу СРСР на Польщу та країни Балтії. Його погляди не дозволяють Україні реально претендувати на прискорення інтеграційних процесів. І підписання декларацій про європейську перспективу України протягом тижня президентами Польщі та Латвії Анджеєм Дудою та Егілом Левітсом на ситуацію не впливає.

Втім, як видається, багатьох українських виборців подібна ситуація влаштовує. Хоча їх вже не ¾ від загальної кількості, як це було у квітні 2019 року, проте соціологи зафіксували зростання популярності Володимира Зеленського наприкінці квітня 2021 року.

Причин кілька – санкції РНБО проти проросійських телеканалів та звинувачених у контрабанді, відсутність кількох публічних персонажів у рейтингах. Схоже, шостому президенту зробили подарунок до річниці обрання: Зеленський продовжує домінувати у президентському рейтингу, Петро Порошенко став стабільно другим, а за третє місце змагаються Юрій Бойко та Юлія Тимошенко.

Образ Зеленського як прихильника демократичних цінностей може похитнути ситуація у 87-у виборчому окрузі. Центральна виборча комісія відмовилася визнати Василя Вірастюка переможцем кампанії довиборів в парламент на Прикарпатті від партії Слуга народу.

Ситуація виглядає патовою та потребує політико-правового рішення, хоча перебіг виборчої кампанії і без того залишив неприємний присмак.

Оригінал

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