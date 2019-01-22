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22.01.2019, 11:15

Бог-34, или Российская бронетанковая ересь

Бог-34, или Российская бронетанковая ересь
Российский социолог и общественный активист

Игорь Эйдман не устает удивляться тому, насколько далеко может зайти деградация российского общества

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Новая языческая "Религия войны" становится в России государственной. К культам победы, предков-воинов, армии, крымской и сирийской агрессии прибавилось фетишистское поклонение оружию. Причем, как новым мифическим сверхракетам, так и мощам старых танков. Очередным шумным событием в религиозной жизни стала всероссийская гастроль святых мощей танков T-34, специально привезенных из Лаоса.

Вангую: следующим шагом танкопоклонников станут иконы с танками Т-34 и путинскими чудо-ракетами во всех храмах РПЦ. А дальше верующие в великий Танк-победитель начнут молиться оружию. Новый "Отче наш" будет звучать примерно так: "Танк наш, МИГ наш и Сармат наш, сущие на небесах, земле и воде! Да святится имя Ваше; да приидет Царствие Ваше; да будет воля Ваша и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дайте нам на сей день. Ибо Ваше есть Царство и сила и слава во веки. Крыминь".

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В случае удачи, вместо "слава Богу!", верующие будут говорить: "слава Танку!"; а также регулярно проводить крестные ходы на танках, украшенных иконами Ивана Грозного, Сталина, Путина и других кровопийцев.

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В конце концов, Путин по примеру императора Калигулы, введшего своего коня в римский сенат, въедет на Т-З4 в священный синод РПЦ и провозгласит этот танк патриархом вместо вышедшего в тираж Гундяева.

Смех-смехом, но праздники и обряды религии войны реально заменяют традиционные христианские. Власти уже буквально молятся на старые победы, мифические ракеты и сакральные танки. Видимо, надеяться им больше не на что и они уповают на силу оружия, как на Господа-Бога.

(Источник - блог автора)

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Теги: культ, Россия, оружие, авторитаризм
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