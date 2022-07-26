Большая игра. США, Украина, Россия и конечная цель войны

Когда мы говорим, что Украина воюет за всю Европу, это не фигура речи. Просто подумайте. Достаточно ли у США тяжелой техники и артиллерии, чтобы передать Украине? Достаточно. Достаточно ли у США денег и других ресурсов, чтобы победить Россию в Украине? Достаточно. Достаточно ли у США воли и желания надрать россиянам задницу? Достаточно.

Но война идет не только за Украину. Война идет за Европу. И все, что делают Киев и Вашингтон, – создают друзей. Присмотритесь. Мы создаем коалицию. Укрепляем единство – от самой маленькой страны до самой большой. Россия пытается делать то же самое, но потеряла даже Казахстан.

На самом деле не нужны Украине и США сухпайки страны с населением в пару миллионов человек. Это не жизненная необходимость. Эти сухпайки есть в США. Есть в Польше. И где угодно. Смысл не в них.

Украине и США необходимо максимально широкое единство демократий против авторитарных режимов. Все демократии должны воевать против диктаторов. Не одна-две-три страны-супергерои, мировые полицейские, а все, кто причисляет себя к Свободному Миру.

США могли бы нанести поражение России щелчком пальцев. Но победить нужно не только в войне за Украину. Победа в Украине принесет победу в войне за Европу и весь мир, где больше не будет российской икры в высоких кабинетах.

Для этого война должна объединить Запад, заставить его трезво смотреть на Россию и выбросить все, что связано с россиянами.

Посмотрите, как медленно Европа выдавливает из себя русский мир. Представьте, что война началась и закончилась в марте. Изменилась бы Европа? Нет. Изменился бы мир? Нет. В первую очередь для нас самих, для Украины, все осталось бы по-прежнему. И это было бы ужасно.

"Извините, в Европе нет места, давайте вы будете серой зоной". Или "извините, но отношения с Россией для нас важнее – стратегический партнер".

Война в Украине выдавливает русский мир из Европы и далеко за ее пределами. Выдавливает русские смыслы. Рушит связи, которые Москва финансировала десятилетиями. Рушит политико-логистические мосты стоимостью сотни миллиардов долларов. Не говоря уже об ушедшем из РФ бизнесе. Ушел бы он, если бы война длилась месяц?

Вдумайтесь. Все, нет больше русской водки как нормы в Берлине и Париже. Есть артиллерия и ЗРК как норма – и внутреннее давление "дайте больше для Украины, делайте больше".

Если бы в условном марте Украина победила и война закончилась бы, Европа не изменилась бы. Там так же сидели бы российские ребята и дрочили Европу, в то же время создавая проблемы Украине, стену для украинцев, желающих быть частью большой европейской семьи.

Но теперь Украина и США заставляют Европу меняться. Даже самая маленькая страна снабжает нашу армию хотя бы сухпайками. Хотя бы тепловизорами. Хотя бы саперными лопатками.

Конференция Рамштайн постоянно расширяется. Это страны, которые снабжают нас всем: оружием, топливом, деньгами. А влияние России в Европе скукожилось до сумасшедшего премьера Венгрии Виктора Орбана. Но и тот вынужден вставлять нож в спину – пропускать военные грузы. И в конце концов тоже проигрывает вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Да, США могли бы все дать сами – и артиллерию, и БМП, и стрелковое оружие. И сухпайки. Но Украина и США решают задачу более масштабно – мы вместе чистим Европу от российского влияния.

Например, Германия, теперь выбирающая путь борьбы с газовым шантажом России. Это прорыв в сознании. Мы вывели из игры главных лоббистов России в Европе. И сделали их нашими союзниками. Когда в ЕС больше не будет газа из России – закончится целая эпоха.

Вспомните, что предлагали другие перед войной? Пусть США попросту введут санкции против Северного потока-2 и ударят по отношениям с немцами. США же выбрали путь создавать друзей, а не врагов. И вот в Германии под корень уничтожается российское лобби. Это делают сами немцы.

И это наш шанс получить другую Европу для Украины – прежде всего. Этого не случилось бы в марте. И наших действий до сих пор недостаточно в июле. Да, было бы хорошо, если бы россияне сдались и ушли. Но нам и не нужна скорая победа. Нам нужна такая победа, которая на десятилетия обезопасит Украину, создаст почву для поднимающейся страны –восточноевропейского лидера, уже затмевающего собой Россию в медиа.

Украинская армия становится самой большой силой Европы. Самой боеспособной и мощной. Мы занимаем нишу, которая станет нашей главной ролью в Европе и НАТО. Сильная страна с сильной армией. Большой потенциал.

Поэтому наша победа должна быть сложной и долгой. Мы должны переварить Россию, объединив вокруг себя даже Латинскую Америку и Африку. Даже Ближний Восток и Азию. Потому что мы делаем гораздо больше – спасая себя, мы спасаем весь мир от российской чумы.

И в наших интересах довести разгром России до конца, не оставляя никаких шансов россиянам подняться снова. Нам нужна победа на всех фронтах, включая экономический разгром РФ.

Победа любой ценой. Победа, которая обеспечит нашу безопасность на десятилетия. Победа, которая оправдает все жертвы, а не сделает жертву наших героев временной.

Нам нужны друзья. Победа. И долгосрочный мир на украинских условиях. Вот что делают Украина и США. Вот куда мы идем. В мир, где нет места для России.

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