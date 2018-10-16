Борьба с коррупцией: системный подход против персонального

Коррупция - болезнь общества. Поэтому, по моему мнению, подход к борьбе с коррупцией должен быть системный, а не персональный.

Вот пример, который не (с)работает: арест известного политика или бизнесмена, который финансирует одну из главных политических партий. Если суд признает этого политика виновным в коррупции и конфискует его активы, кто будет финансировать партию? По сути, такой арест - объявление войны. И к борьбе с коррупцией добавляется борьба политическая. Если у партии достаточно влияния и она выигрывает, политик/бизнесмен избежит наказания, судебная и правоохранительная система получат репутационный ущерб, а общество еще более разочаруется.

Пример, который работает: создание прозрачной системы госзакупок. Такая система повышает конкуренцию и уменьшает возможности для вывода денег из госпредприятий.

Почему сделать систему прозрачных госзакупок получается, несмотря на яростное сопротивление? И почему не удается посадить известного политика, несмотря на доказательства его вовлеченности в коррупцию и общественную поддержку антикоррупционной борьбы?

Экономисты (а я экономист) объясняют это разницей в уровне сплоченности заинтересованных групп. В примере с госзакупками система вводится постепенно и вначале не очень опасна для наиболее влиятельных коррумпированных фигурантов. Таким чиновникам и политикам хватает инструментов вывода денег из госпредприятий или госбюджета. И некоторое время они продолжают ими пользоваться. Они не воспринимают реформы серьезно, нарушают правила, игнорируют закон.

Но со временем правила становятся более жесткими, нарушать их становится сложнее. В этот момент (тут я значительно упрощаю) начинается политическая борьба за разрушение реформы госзакупок. Из-за изменений в законах, через публичное и персональное давление на лидеров реформ, через дискредитацию реформы в общественном мнении, через черный пиар в СМИ и соцсетях. Но - поздно. Потому что уже создана большая группа людей, которая готова реформу защищать. Политически, публично, в частном порядке.

Кто эти люди? Те кто выигрывает от реформы. Это и (честная) часть менеджмента госпредприятий, большая часть (честных) чиновников, новые (и старые) политики и реформаторы, которые поддержали реформу, новые компании, вышедшие на рынок госзакупок, негосударственные организации, которые развивали и мониторили реформу, научные учреждения, исследовательские центры и университеты, обучающие людей новым правилам, журналисты, пишущие о реформе.

В примере с финансистом политической партии сложность заключается в том, что с самого начала появляется прямая опасность для большой и очень хорошо организованной группы. Эти люди знают, что могут потерять. Как минимум - очень большие деньги. Как максимум - свободу. Поэтому они оказывают организованное сопротивление. И поэтому посадить конкретного влиятельного человека очень трудно.

Даже если даже этого конкретного человека посадить, у группы может быть возможность заменить его кем-то другим. Такая борьба немного похожа на борьбу с наркокартелями в Латинской Америке. Лидеры картелей меняются, картели уничтожаются, но на их место приходят другие. Это не значит, что не нужно бороться с картелями, но этого недостаточно.

По моему мнению, персональная борьба с коррупцией важна, но очень сложна и часто неэффективна. В то же время более системный и стратегический подход может оказаться более эффективным. Такой подход может заключаться в выверенном детальном планировании реформы таким образом, чтобы не вызвать сопротивления на ее начальном этапе, чтобы быстро сформирвались новые группы, которые выиграют от реформы, и будут ее защищать, и чтобы после этого сделать реформу более жесткой. Сейчас популярно говорить о design thinking, вот и к реформам, направленным на борьбу с коррупцией, нужен design-подход.

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