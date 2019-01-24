Будапештский меморандум и политическая стратегия Украины

В предыдущей публикации ("Будапештский формат: два шага к деэскалации российской агрессии") я подробно рассмотрел первые два шага, основанные на подписании в рамках имплементации Будапештского меморандума международных договоров о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО и включения механизма международного посредничества. Вслед за этим будет логично рассмотреть направления дальнейшей стратегии в рамках Будапештского переговорного формата.

Предмет переговоров

Реклама

Имплементация норм будапештского меморандума, — ряд комплексных и многосторонних мер, скоординированных дейсствий в военных, дипломатических, информационных, правовых, политических, организационных и экономических сферах со стороны США, Великобритании и других стран-гарантов, с общей задачей возобновить принципы международного права, нарушенные Российской Федерацией, режим нераспространения ядерного оружия, усилить международную безопасность, восстановить территориальную целостность, экономику и политический суверенитет Украины.

Консультации в рамках будапештской группы - очень серьезный и стратегически важнейший вопрос. Их необходимо тщательно планировать, исходя из сложившейся напряженной геополитической обстановки, в которой находится Украина.

Рассмотрим основные условия, которые формируют предмет переговоров в Будапештском формате.

Один из гарантов территориальной целостности, политического и экономического суверенитета Украины – Российская Федерация:

совершив вероломное военное нападение на Украину, временно оккупировав ее суверенные территории - АР Крым, часть Донецкой и Луганской областей, - грубо нарушила Будапештский меморандум и отказывается от переговоров в будапештском формате;

рассматривает остальные стороны Будапештского меморандума, Украину, США и Великобританию в качестве своих экзистенциальных врагов ( пп . " А" п. 12 Военной доктрины Российской Федерации, утверждена президентом РФ 25.12.2014 № Пр-2976) .

Существет угроза ликвидации Россией Республики Беларусь как страны и субъекта международного права и дальнейшее использование ее территории в качестве военно-наступательного плацдарма на Украину и страны НАТО.

Существует угроза нанесения превентивного военного удара воздушно-космическими силами Российской Федерации. Российские пропагандисты агрессии и войны на официальных государственных российских телеканалах неоднократно заявляли о возможном нанесении ударов по территории Украины дистанционным высокоточным оружием, в частности, по резиденции главы государства, призывали бомбить Киев, сбросить бомбу на "киевский режим" - и тому подобное.

Ряд основных угроз для Украины, связанных с временной оккупацией Россией АР Крым, перечислена в пунктах 1 – 7 Резолюции ГА ОНН А/73/L.47 "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также районов Черного и Азовского морей" от 5 декабря 2018 года.

Реклама

Присутствие российских войск в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины, подрывает безопасность и стабильность соседних стран и европейского региона. Нарастающая милитаризация Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державы, продолжающаяся дестабилизация обстановки в Крыму вследствие переброски Россией систем вооружений, включая самолеты и ракеты, способные нести ядерное оружие, оружия и боеприпасов, и направления ею военного персонала на территорию Украины. Проведение в Крыму многочисленных военных учений российских вооруженных сил может подорвать региональную безопасность и влечет за собой значительные долгосрочные негативные экологические последствия в регионе. Продолжающиеся действия Российской Федерации в районах Черного моря, окружающих Крым, и в Азовском море, включая их милитаризацию, создают дополнительные угрозы для Украины и подрывают стабильность более широкого региона. Опасное нарастание напряженности и неоправданное применение силы Российской Федерацией против Украины, в том числе против трех судов Военно-морских сил Украины (а именно катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яна Капу") 25 ноября 2018 года в Черном море, а также причинение серьезных ранений нескольким членам их экипажей. Препятствование законному осуществлению навигации в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, предусмотренной международным правом, в частности положениями Конвенции ОО по морскому праву 1982 года. Строительство Российской Федерацией моста через Керченский пролив между Российской Федерацией и временно оккупированным Крымом, которое способствует дальнейшей милитаризации Крыма.

Резолюция также осуждает рост военного присутствия Российской Федерации в районах Черного и Азовского морей, в том числе в Керченском проливе, притеснения Российской Федерацией коммерческих судов и ограничение международного судоходства.

Стоит отметить, что в преамбуле рассматриваемой Резолюции содержится важное напоминание в адрес руководства стран-гарантов территориальной целостности Украины: "… временная оккупация Крыма и угроза силой или ее применение против территориальной целостности или политической независимости Украины Российской Федерацией противоречат обязательствам, взятым в соответствии с Меморандумом о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум) от 5 декабря 1994 года, в котором, в частности, было подтверждено обязательство уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины".

Это еще одно из оснований для немедленного созыва Украиной совещания стран-гарантов для проведения консультаций в рамках исполнения ими взятых на себя обязательств по Будапештскому меморандуму.

Один из разработчиков геополитической стратегии Путина, председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ, Сергей Караганов сформулировал логику 4-й мировой экзистенциональной войны России против США, стран запада и Украины: "Россия не отступит. Для нашей страны это стало вопросом жизни и смерти".

Следовательно, с учетом определенной логики развития и закономерностей расширения российской агрессии, в 2019 – 2024 годах агонизирующая Россия будет только наращивать и без того высокий градус непредсказуемости. При этом Россия продолжит уклоняться от соблюдения взятых на себя международных обязательств и неформальных договоренностей.

Опасность политики безальтернативности Минских договоренностей и Нормандского формата

В публикации "Почему необходимо вернуться к Будапештскому формату" была проанализирована сложившаяся ситуация и установлено, что Минские договоренности и Нормандский формат не вписываются в правовую конструкцию действующих норм международного и украинского права, а также не отвечают фактическому положению дел. Для Украины все эти договоренности дают возможность лишь поддерживать сложившееся статус-кво. Однако такая ситуация не может и не долдна продолжаться неопределенно долгое время.

Исходя из анализа совокупности экономических и ресурсных показателей российской государственной программы вооружений 2018-2027 годов и агрессивных действий России на международной арене обосновывается вывод о том, что Россия готовится к большой наступательно-оккупационной войне - как минимум с соседними странами.

Одним из наиболее вероятных поводов очередного военного нападения России на Украину может быть проблема доступности для оккупированного Крыма днепровской воды из Каховского водохранилища. По прогнозам ряда специалистов, ресурсы питьевой воды в самом Крыму могут истощиться уже к 2020 году.

Внешнеполитический расчет России основывается на том, что после президентских и парламентских выборов новая украинская власть должна будет договориться с Россией о фактической капитуляции в обмен на прекращение российской войны. Таким образом, в Кремле поставили прекращение военных действий на Донбассе в зависимость от отказа Украины от ее национальных интересов в пользу страны-агрессора.

Для этого в Кремле намерены подождать еще пару-тройку месяцев после окончания выборов. По времени поствыборный период совпадает со сроком, когда по прогнозам специалистов в Крыму может закончиться питьевая вода.

Все это может стать причиной нападения России на территорию Херсонской области с целью оккупации зоны вокруг Северо-крымского канала.

Используя Минские договоренности и Нормандский переговорный формат, Россия стратегически оттягивает время, необходимое для подготовки большой наступательно-оккупационной войны. Западные партнеры Украины - канцлер Германии Ангела Меркель и президенты Франции Франсуа Олланд и Эмманюэль Макрон, - вслед за Минскими договоренностями под давлением Кремля навязали Нормандский формат руководству Украины. При этом для Меркель, Олланда и Макрона участие в Нормандском формате было, по-видимому, лишь формальной демонстрацией образов миротворцев ради поднятия своих рейтингов в глазах электората, - и это на фоне десятка тысяч погибших в ходе войны граждан Украины.

Эти игры в миротворцев закончились полным провалом, падением политических рейтингов и эскалацией российской агрессии в Черном и Азовском морях.

Все эти факторы и опасность сохранения Нормандского формата и Минских соглашений не до конца осознает высшее политическое руководство Украины. Собственно, их до сих пор не осознают даже Меркель и Макрон.

Отсутствие профессионального подхода, пиар вместо решения проблемы, отсутствие реальных позитивных результатов - все это только разогревает аппетиты агрессора.

Минские договоренности не привязаны к санкциям

Еще один информационный миф, с которым часто сталкиваются обыватели - что санкции Европейского Союза привязаны к Минским договоренностям. В различных СМИ некоторые зарубежные политики, чиновники, журналисты и даже эксперты утверждают, что санкции в отношении России, ее граждан и юридических лиц продлеваются за нарушения ими минских договоренностей.

Но как санкции, принимаемые Советом ЕС в форме решений, имеющих юридическую силу, могут быть привязаны к юридически ничтожным Минским договоренностям? Один из старинных принципов римского права гласит: "незаконные действия не могут порождать законные акты".

Изучение Решений Совета Европейского Союза о наложении санкций на Россию (см. например последнее санкционное Решение (CFSP) 2018/1237 от 12 сентября 2018 "О продлении санкций в отношении России до 15 марта 2019") показывает, что в текстах официальных документов и приложений к ним вообще не содержится упоминаний о Минских договоренностях.

В решениях Совета ЕС о применении к России ограничительных мер (санкций), установлено, что эти меры применяются "ввиду продолжающегося подрыва или угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

Общеизвестно, что подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины начался 20 февраля 2014 года и продолжается по настоящее время.

Переброска на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей российских войск и различных незаконных вооруженных формирований, установление марионеточных оккупационных администраций, фактическое, но неофициальное присвоение Россией себе права на эти территории, равнозначного суверенным правам Украины, свидетельствует "о продолжающемся подрыве или угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", — о чем и идёт речь в решениях Совета ЕС о наложении на Россию ограничительных мер.

По своему смыслу санкции Совета ЕС в отношении России привязаны скорее к Будапештскому меморандуму, а не к Минским договоренностям. Это утверждение вытекает из п. 1 Будапештского меморандума, согласно которому "Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине свое обязательство в соответствии с принципами Заключительного Акта СБСЕ уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины".

Допускаю, что ассоциация между санциями и Минскими договоренностями сложилась в результате внутренней политики политического руководства Украины, которое настаивает на "безальтернативности Минских договоренностей".

Исходя из анализа Решений Совета ЕС о наложении санкций на Россию, можно сделать вывод о том, что даже если Минские договоренности вдруг внезапно исчезнут, санкции в отношении России останутся без изменений.

Из текста минских договоренностей следует, что они очерчивают некий "вооруженный конфликт" на территории Донецкой и Луганской областей. Никаких упоминаний о российской агрессии или о нападении России на Украину в них нет. Зато есть пукты об изменениях в Конституцию и в законы Украины. Впрочем, как было сказано выше, анализировать юридически ничтожные акты на предмет их правовых последствий - пустая трата времени.

Обращение к минским договоренностям на 5-м году российской агрессии свидетельствует об отсутствии у политического руководства Украины осмысленных стратегических планов по деоккупации временно оккупированных территорий и привлечению государства-агрессора и оккупанта к международной ответственности. Походже, ставка делается только на сохранение статус-кво.

Рекомендации

С учетом высокой вероятности военного нападения России на Херсонскую область Украины в конце 2019 или в течение 2020 года, а также продолжения подготовки России к большой войне и высокого градуса непредсказуемости действий агрессора, представляются обоснованными следующие рекомендации.

1. Современная и эффективная система ПВО.

Одновременно с подписанием международных договоров о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО и о международном посредничестве, обосновывается необходимость заключения международного многостороннего договора между Украиной, США и Великобританией о создании на территории Украины современной и эффективной системы противовоздушной обороны (далее — ПВО).

Сейчас Украине как никогда раньше важно защитить свое воздушно-космическое пространство от вероятных авиационных и ракетных ударов со стороны России. Такие удары могут быть совершенно внезапно нанесены со стороны России не только, как угрожают российские пропагандисты войны, по резиденции главы государства, но и по стратегически важным объектам Украины.

В рамках многостороннего договора о создании системы ПВО необходимо заключить дополнительное соглашение о размещении на территории Украины ракет средней и малой дальности и о предоставлении Украине новейших систем радиоэлектронной борьбы.

Вопрос размещения ракет средней и малой дальности на территории Украины и европейских стран приобрел наибольшую актуальность на фоне выхода США из ДРСМД.

2. Информационное пространство и кибервойска.

Исходя из того, что фактически Россия ведет 4-ю мировую войну одновременно против США, Великобритании и Украины, а также учитывая ответственность этих стран перед Украиной по Будапештскому меморандуму, Украина, США и Великобритания имеют общие интересы по защите своего информационного пространства от разрушительного влияния России.

Вмешательство российских спецслужб в президентские выборы в США, незаконное применение силы российским государством против Великобритании в случае со Скрипалями, создание в Украине системы управляемого криминала, широкое распространение российской антиукраинской, антиамериканской информационной пропаганды, свидетельствует о том, что Россия является общим источником угрозы для Украины, США и Великобритании. Все вышеперечисленные преступления совершаются, в том числе, с помощью различных цифровых устройств.

Как гаранты территориальной целостности и суверенитета, экономической и политической независимости Украины, США и Великобритания должны предпринять ряд практических мер по оказанию помощи в защите информационного пространства наравне с воздушным пространством, помочь обеспечить надежную кибербезопасность законной деятельности органов власти и военного управления Украины.

Следовательно, для эффективного противодействия российской угрозе во всех вышеперечисленных сферах, Украина, США и Великобритания могут заключить многосторонние международные договора о взаимодействии в области обеспечения информационной безопасности и кибербезопасности.

Атака на гуманитарную сферу является одним из основных направлений российской агрессивной внешней политики, и в рамках имплементации Будапештского меморандума необходимо выработать действенные меры для нейтрализации ее негативного влияния на сознание людей. Необходимо запретить просмотр и продажу на территории США, Великобритании и Украины российского медиаконтента, содержащего изображения символики террористических организаций Д/ЛНР, георгиевские или колорадские ленты, коммунистическую символику, провоцирование вражды, различные манипуляции и пропагандистские материалы.

Также Украина, США и Великобритания должны заключить международное соглашение о создании единого санкционного реестра персон нон-грата. В данный реестр должны войти лица, принимавшие участие в боевых действиях на стороне России против Украины. Например, различные российские телевизионные пропагандисты войны с Украиной и Западом, деятели науки и искусства, чиновники, депутаты, сенаторы и все прочие лица, тем или иным образом поддержавшие войну России против Украины. В реестр должны быть включены российские олигархи и иные влиятельные лица, причастные к проведению российской внешней агрессивной политики против Украины, США и Великобритании.

3. Специальные санкции за отказ от участия в консультациях в Будапештском формате.

Помимо, условных общих санкций, требуется разработать ряд специальных санкций, которые следовало бы накладывать на Россию по факту отказа от участия в консультациях в Будапештском формате.

Основания для этого закреплены в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 56/83. «Ответственность государств за международно-противоправные деяния»: «Государство вправе в качестве потерпевшего государства призвать к ответственности другое государство, если нарушенное обязательство является обязательством в отношении этого государства» (п. «А» ст. 42).

4. Механизмы привлечения России к международной ответственности за совершенные и совершаемые преступления.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 56/83 «Ответственность государств за международно-противоправные деяния» дает Украине дополнительные международно-правовые возможности не только для привлечения России к международно-правовой ответственности, но и получения компенсации ущерба, причиненного международными преступлениями.

В рамках исполнения своих международных обязательств по Будапештскому меморандуму США и Великобритания могут помочь Украине компенсировать ущерб, причиненный в результате российской агрессии за счет России.

Одним из вариантов привлечения России к международной ответственности за совершенные и совершаемые преступления может состоять в конфискации властями США и Великобритании активов, финансов, имущества, принадлежащих как непосредственно России, так и ее отдельным гражданам - например, олигархам, находящимся под санкциями, - и передачи всех этих ресурсов Украине на восстановление инфраструктуры, разрушенной российской агрессией, усиление боеспособности армии, защиты суверенитета и территориальной целостности.

Власти США и Великобритании вправе конфисковать, т. е., изъять в безвозмездное пользование, в пользу Украины активы, финансы и имущество, принадлежащие как отдельным гражданам РФ, приобретённые ими незаконным путем, так и самой России.

Заключение

Предложенные варианты действий Украины по проведению консультаций в рамках Будапештской группы являются небесспорными и далеко не исчерпывающими. На мой взгляд, это лишь первые шаги, которые Украина вправе и должна сделать для нейтрализации российской агрессии и сдвижения внешнеполитического процесса в сторону деоккупации временно оккупированных Россией суверенных украинских территорий. Украинским внешнеполитическим ведомствам предстоит проделать в этом направлении огромную правовую, информационную и экспертную работу.

В этом смысле, наша главная задача состоит в последовательном отстаивании международного права и позиций Украины по Будапештскому меморандуму.

Специально для LIGA.net