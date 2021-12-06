Был СССР, а теперь РФ – тюрьма народов. 10 тезисов на 30 лет референдума по Независимости

30 лет назад, 1 декабря 1991 года, на территории бывшей УССР состоялся Всеукраинский референдум по провозглашению независимости Украины. На вопрос "Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?" проголосовало "Да, подтверждаю" 90,32% (28 804 071 человек) с 84,18% населения (31 891 742 человека), которое приняло в нем участие.

10 тезисов на 30 годовщину Всеукраинского референдума по независимости Украины.

1. Советский Союз был тюрьмой народов. Эта историческая память отдается украинцам посредством Голодомора и расстрелянного Возрождения. Крымским татарам – из-за трагедии 1944 года, многим другим народам – из-за их собственных трагедий.

Если бы Советский Союз не был демонтирован (помните, он не распался сам собой, а был сознательно демонтирован), если бы ГКЧП, КГБ и другие органы сохранили власть, кто знает, какие трагедии еще бы произошли.

Может, кто-нибудь помнит, что в начале 90-х означали слова "саперные лопатки"? Тогда все боялись использования армии против мирных граждан. Наконец, Тяньаньмэнь показал, как оно бывает. Тюрьма народов должна была быть развалена до того, как она принесет им следующие трагедии.

Теперь тюрьма народов – Россия, и она должна быть развалена.

Справка. События на площади Тяньаньмэнь 1989 года или "Резня на площади Тяньаньмэнь" – жестокое подавление мирных протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине 4 июня 1989 года. Главными участниками демонстраций были студенты и бастующие рабочие, протестовавшие против тоталитаризма тогдашней власти и призывающие к проведению демократических реформ. В ночь с 3 на 4 июня армейские подразделения с участием танков Народно-освободительной армии Китая "очистили" площадь. По разным данным, тогда погибли от 200 до 1 000 человек. Сотни были казнены позже.

2. Историческая память государственности очень важна.

Страны Балтии, как и Восточной Европы, принялись строить новые государственные институты. Украина – нет, потому что не знала, что это такое. У нас был только год развития государственности в начале века, в то же время у других было целое поколение. Это создало огромный разрыв между нами и ими.

Сейчас нам срочно следует этот разрыв преодолеть. Строить институции, а не наоборот, и то ускоренным темпом.

3. Демократия – наибольшее достояние Украины.

Она часто работает не лучшим образом, но позволяет менять власть. Это наше безоговорочное преимущество над теми, кто не смог отстоять демократию, и теперь вынужден смириться с тем, что до конца своей жизни ничего хорошего в собственной стране не увидит. В этом еще одна ценность демократии – она дает надежду. Мы смогли сохранить демократию, отдав за это высокую цену. Это не только Небесная сотня и герои войны, но и олигархическая экономика, а также расколотое общество.

Но нет такой цены, которую не стоило бы отдать за демократию, потому что при ее отсутствии придется за то же платить еще дороже, гораздо дороже.

4. Все без исключения регионы Украины проголосовали за независимость. Такое единодушие настолько поразило российское руководство, что оно более чем на 10 лет отказалось от территориальных претензий к Украине, которые уже готовы были немедленно выдвигать, и тем дало нам шанс вырастить следующее поколение.

Россия всегда считала Крым, Восток и Юг Украины своими территориями, а их жителей – своими людьми. Если бы вторжение произошло в 1990-е, мы не смогли бы противопоставить ничего, да и США с Европой не стали бы в нашу защиту, потому что тогда еще не понимали нашей независимости.

Напомним, накануне провозглашения независимости Украины тогдашний президент США Джордж Буш-старший с трибуны Верховной Рады Украины убеждал украинцев, что независимость им не нужна и представляет угрозу миру.

Справка. 1 августа 1991 года, тогдашний президент США Джордж Буш-старший выступил в Верховной Раде Украины с речью, которая запомнилась как Chicken Kiev Speech. Это была позорная речь – одна из самых неудачных среди американских президентов.

Читайте также



5. Независимость не дается даром. Мы думали, что свою получили даром, из-за исторического стечения обстоятельств. Наша цена догнала нас впоследствии, и это хорошо – успело вырасти новое поколение, которого нам так не хватало в 1991 году. Такое поколение рожденных в независимости, которое получили в свое время наши западные соседи.

Наша цена за независимость – война за независимость, которую обойти не удалось никому, даже тем странам, которых их империи отпускали даром (Индия, Израиль).

6. Экономика.

Говорят, Украина до сих пор не восстановила промышленный уровень советских времен. Но хвалить уровень жизни в СССР может только тот, кто там не жил. Сравнивать цифры 1991 года и 2021 года может только тот, кто не понимает, что такое "официальный курс доллара США" в противоположность настоящему.

Захлебываться слюной по уровню промышленного производства может только тот, кто не задумывается об ассортименте. Это была милитаризованная экономика. Это была экономика с фиксированными ценами, без денег как измерения ценности (не многие помнят сущность этого экономического феномена, но все помнят болевой шок от этой первой реформы).

Экономика, в гражданской части которой нельзя было продать то, что произведено, потому что оно никому не требовалось, и нельзя было купить нужное, потому что оно просто не производилось. У нас просто не было гражданской экономики после провозглашения независимости.

7. Институции (опять и снова буду повторять). Нельзя сменить флаг над зданием Совета министров и надеяться на изменения в природе институтов.

Может быть, вы помните слова "командно-административная система" и "плановая экономика". Мы поменяли в 1991 году флаг и больше ничего. Это не сработало, что не удивительно.

Строить парламентаризм, правительство как центр выработки политики (policies), армию, дипломатию, муниципальное самоуправление... это я еще не упомянул о судебной и правоохранительной системах, о корпоративном управлении государственными предприятиями... коротко говоря, это задача на годы упорного труда, желательно без остановок и откатки назад.

Мы же начали проводить много реформ только в 2014 году, и те делали по принципу "два шага вперед, один шаг назад".

8. Революция может быть стремительной, а может быть медленной.

Стремительная революция удается лишь в условиях общественного единства и сплоченности (это не о нас), а в других случаях стремительная революция означает реки крови и очень малый реальный результат на выходе. Франции понадобилось столетие для воплощения идей Великой революции.

Медленная революция высасывает силы, но сохраняет жизнь. Потому что главная революция происходит в уме, а это небыстро.

Вы можете ускорить украинскую революцию, сделав самостоятельно революцию в собственной голове.

9. Если бы у президента РФ Владимира Путина было терпение, а экс-президент Украины Виктор Янукович думал головой, то у нас бы уже была Беларусь. Нас бы сварили как лягушку на медленном огне русской культуры, русских денег и русской дипломатии. Наше будущее задушили бы в братских объятиях.

Случилось иначе: лягушку бросили в кипящую воду, и этот кипяток включил инстинкт самосохранения нации. Теперь главное – его не выключить.

Произошло пробуждение, инициация значительного количества граждан – достаточного для начала необратимых изменений, но недостаточного для их успешного завершения.

10. Активное меньшинство определяет направление, пассивное большинство определяет темп – такова формула нашей нынешней жизни.

Сильное, антихрупкое гражданское общество – преимущество Украины. В то же время нашим недостатком является слабое и недостроенное, хрупкое государство. Значит, надо ускоренно его строить. Сейчас мы тратим время, значит, придется догонять.

30 лет назад не было украинского государства, была полуколония со вторичными признаками государственности.

Сегодня есть современная экономика, жизнеспособная демократия, мотивированная армия, неплохая валюта, немало государственных институтов, собственное место на международной арене.

30 лет не прошли даром (сделать все это за 10, как наши соседи, у нас не было шансов), а теперь нужно за следующие 10 все это вывести на уровень ХХІ века.

А что касается 1991 года – читайте хронику того судьбоносного года в книге Сергея Плохия "Последняя империя", чтобы знать историческую правду.

Оригинал

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.