Чего ждать от саммита в Саудовской Аравии

Несколько соображений по поводу саммита в Саудовской Аравии. Что такое этот саммит? Это такой междусобойчик, на котором основные члены Рамштайна (коллективного мероприятия) и представители того, что называют Глобальный Юг, обсудят предложения Украины по установлению мира. И то, что в этом межсдусобойчике принимают участие Китай и Индия, очень хорошо.

А предложения просты как карандаш – территориальная целостность и все, что к ней прилагается, от вывода войск к ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

На выходе мы имеем ситуацию, когда необходимо убедить страны Глобального Юга перестать быть частью экосистемы РФ на время войны. Сделать это очень сложно, потому что во время войны эти страны уже привыкли решать свои проблемы за счет России. Очень сложно, но можно. И коллективному Западу есть что предложить Глобальному Югу.

На мой субъективный взгляд предложение может быть таким же простым, как карандаш: хотите навариться на российской "беде" – ваше право, мы не против. Но делать это будет проще и эффективнее в условиях мира (читайте – изоляции России). Вот тогда наваривайтесь сколько угодно, и мы (коллективный Запад) не будем вам мешать. А сейчас будем. И подумайте, нужно ли оно вам. Перед вами огромный кусок еды, сделайте доступ к ней легким и приятным. Объясните Москве, что не будете помогать им выживать, пока они воюют.

На выходе и волки сыты, и овцы целые, и пастуху вечная память.

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