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Чого очікувати від саміту у Саудівській Аравії

Этот материал также доступен на русском
Чого очікувати від саміту у Саудівській Аравії

Політолог (Грузія)
04.08.2023, 21:14

Програма максимум – і вовки ситі, і вівці цілі, і пастуху вічна пам'ять

Декілька міркувань щодо саміту в Саудівській Аравії. Що таке цей саміт? Це такий міжсобойчик, на якому основні члени Рамштайну (колективного заходу) та топові представники того, що називають Глобальний Південь, обговорять пропозиції України щодо встановлення миру. І те, що в цьому міжсобойчику беруть участь Китай та Індія, дуже добре.

А пропозиції прості як олівець – територіальна цілісність і все, що до неї додається, від виведення військ до ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки.

На виході ми маємо ситуацію, коли необхідно переконати країн Глобального Півдня перестати бути частиною екосистеми РФ на час війни. Зробити це дуже складно, бо за часи війни ці країни вже звикли розв'язувати свої проблеми за допомогою Росії. Дуже складно, але можна. І колективному Заходу є що запропонувати Глобальному Півдню.

На мій суб'єктивний погляд пропозиція може бути також проста, як олівець: хочете наваритися на російській "біді" – ваше право, ми не проти. Але робити це буде простіше та ефективніше в умовах миру (читайте – ізоляції Росії). Ось тоді наварюйтеся скільки завгодно, і ми (колективний Захід) не заважатимемо вам. А зараз заважатимемо. Тож подумайте, чи воно вам треба. Перед вами величезний шматок їжі, то зробіть доступ до нього легким та приємним. Поясніть Москві, що не допомагатимете їм виживати доти, доки вони воюють.

На виході і вовки ситі, і вівці цілі, і пастуху вічна пам'ять.

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війна з росією
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