Черчилль тоже проигрывал: почему Дональду Трампу так сложно принять поражение

Специально для Радио.Свобода

Дональд Трамп, видимо, действительно не верит в то, что он проиграл выборы. У него это не укладывается в голове. Такой человек.

Возможно, в его близком окружении не нашлось никого, кто объяснил бы ему, что поражение на выборах – не конец света. Ведь проиграли же выборы Уинстон Черчилль, Михаил Горбачев, Джордж Буш-старший, но остались в истории не лузерами, а великими государственными мужами.

В конце концов, проиграл он вполне достойно, не с таким уж разгромным счетом, но и не с таким обидно ничтожным, как Ричард Никсон Джону Кеннеди в 1960 году или Эл Гор Бушу-младшему в 2000-м. И теперь надо достойно уйти.

Из 44 президентов США (Трамп – 45-й) только 14 находились на посту два полных срока. Одни решили не переизбираться, другие не были избраны, третьи хотели пойти на второй срок, но проиграли партийную номинацию другому кандидату. Таковы превратности демократии, неподвластные в конечном счете ни личной харизме, ни политтехнологиям.



8 августа 1973 года, 37-й президент США Никсон под угрозой неминуемого импичмента объявил Америке и миру о своей отставке и сказал при этом следующее: "Досрочному уходу с этого поста сопротивляется каждая клетка моего организма. Но как президент я ставлю интересы Америки превыше всего". Вспоминая впоследствии дни своего позора, он выразился так: "Я сам дал им клинок, они вонзили его и провернули внутри раны с наслаждением". И добавил после краткого раздумья: "На их месте я сделал бы то же самое".



Вот и Трамп считает, что стал жертвой заговора, в котором участвовали тысячи людей по всей стране. Все вместе по команде из штаба Джо Байдена они совершили преступление, за которое полагается до 20 лет лишения свободы. Иначе просто быть не могло. Он не может проиграть по определению.

Почему факт не только грандиозной, но и мелкой фальсификации не удалось доказать в судах? Потому что из трех десятков судей не оказалось ни одного честного. Исчерпав юридические возможности, Трамп теперь обращается к законодателям спорных штатов, призывая их пренебречь народным волеизъявлением и объявить победителем его. Он говорит, что тем самым он "спасает страну".

На заре американской государственности Александер Гамильтон, рассуждая о том, почему президенту должна быть предоставлена возможность переизбрания (и не один раз, как теперь, а сколько ему угодно), писал: "Чем поможет миру сообщества или стабильности правительства тот факт, что среди нас окажется с полдюжины людей, вера в которых вознесла их на высочайший пост, а теперь они бродят недовольными призраками, тоскуя по должности, которую им не суждено больше занять? Что делать первому лицу, превратившемуся в лицо частное, чем заняться? Куда девать бывших президентов?" 27-й президент США Уильям Говард Тафт, усмехаясь по поводу предложений воспользоваться государственной мудростью бывших хозяев Белого дома, сделать их пожизненными сенаторами или чем-нибудь в этом роде, иронически заметил, что наилучшим решением проблемы была бы "доза хлороформа, после которой останки отправлялись бы на погребальный костер к полному удовлетворению друзей и родственников".



Сам Тафт, кстати, весьма успешно адаптировался к роли экс-президента. Он стал профессором Йельского университета, а потом был назначен председателем Верховного суда США. Кое-кто из бывших президентов был избран в Сенат или нижнюю палату Конгресса. Кто-то выполнял отдельные поручения правительства, возглавлял комитеты и комиссии.

До 1958 года бывшим президентам не полагалось никакой пенсии, и они должны были сами заботиться о средствах к существованию. Теперь совсем иное дело. Президент в отставке получает пенсию в размере зарплаты федерального министра. В настоящее время это 219 200 долларов в год. После его смерти вдове платят 20 тысяч долларов в год. Ему предоставляются пожизненная охрана и средства на содержание офиса, на транспортные и почтовые расходы, медицинское обслуживание в лучших военных госпиталях.

У него нет проблем с ночлегом в Вашингтоне – к его услугам всегда роскошно меблированная квартира через дорогу от Белого дома. Наконец, бывшего президента хоронят с государственными почестями, как бывшего главнокомандующего, на Арлингтонском кладбище, если это не противоречит его последней воле. И все это за счет налогоплательщиков. Худо ли! Трамп в некотором смысле никогда не станет бывшим президентом: до конца жизни к нему будут обращаться "господин президент".



Некоторые экс-президенты использовали все эти возможности с большим толком. Односрочник Картер выступал посредником в вооруженных конфликтах, вызволял из плена американских военнослужащих, спасал заложников. За все это он был удостоен Нобелевской премии мира. Так что не всё потеряно. Ну и, в конце концов, Трамп ещё может вернуться.



Когда в 1888 году президент Гровер Кливленд проиграл переизбрание и готовился съехать из Белого дома, его жена Фрэнсис обратилась к дворецкому с таким наказом: "Джерри, следите хорошенько за мебелью и убранством. Я хочу найти все точно в таком же виде, когда мы вернемся". "А когда вы вернетесь?", – спросил тот. "Ровно через четыре года", – ответила первая леди. Так и случилось, Кливленд выиграл выборы 1892 года. У Дональда Трампа есть точно такая же возможность.

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