Кто сейчас больше всего кусает себе локти, кроме иранского руководства, конечно? Понятно – Путин. То, что Израиль (и к нему примкнувшие США) сделали с Ираном за 12 дней – именно то, что Путин надеялся сделать с Украиной. Ну, точнее, он рассчитывал на гораздо большее, но речь не о финальном результате, а о темпах продвижения.

Помните, как 11 лет назад в интернете распространялся российский ультрапатриотический текст "Когда на фронте перед ВСУ появится российская армия, это легко будет понять"? Это была откровенная чушь или тонкий троллинг, однако на описанные там методы подавления сопротивления украинцев с помощью радиоэлектронной борьбы молились все шовинисты-имперцы.

Когда в 2022 году началось полномасштабное российское вторжение, многие ожидали, что вот наконец-то сбудется всё написанное в том тексте. Но, как мы знаем, вместо корректируемых со спутника снарядов, россияне применили танковые колонны без авиационного прикрытия.

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А вот Израилю удалось, если не полностью реализовать программу бесконтактного разгрома противника, то максимально к ней приблизиться. Не потеряв ни одного самолёта, израильтяне фактически обнулили иранские ракетные войска и ПВО. О, как Путину хотелось бы оказаться на месте Нетаньяху!

Но поскольку Россия – не Израиль, единственной надеждой Кремля стало затягивание боевых действий, а ещё лучше – расширение их географии. Ведь долгий масштабный конфликт на Ближнем Востоке однозначно усиливал бы Россию в её борьбе против Украины.

12 дней открытой ирано-израильской войны несли в себе комплексную угрозу для Украины – едва ли не самую большую с конца 2022 года. Но худшее не случилось, а определённые плюсы в этой ситуации мы всё же получили.