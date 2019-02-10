Чертовы бесноватые молодчики, или Как стилистика убивает доверие

Когда я вижу, как человек говорит/пишет про "молодчиков" ("молодиків"), то верить ему перестаю сразу.

И знаете, никогда не ошибаюсь. Потому что на стилистическом уровне этот смысловой ряд включает в себя и "воротил с Уолл-стрит", и "пархатую жидомасонскую нечисть", и "бесноватых бендеровцев", и "заокеанских покровителей", и еще много чего.

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А стилистика - она же бьет беспроигрышно; ей нет дела до идеологии и партбилетов. Носителей этого вируса она идентифицирует в любом политическом лагере. Стилистика твердо знает: на все эти штампы опираются люди, во-первых, тусклые вкусом, а во-вторых — готовые штампом оправдать любое свинство.

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И вот это такой стилистический маркер. Работает — сколько человечество себя помнит.Точнее — сколько уже не помнит.

Чертовы бесноватые молодчики.

(Источник - блог автора)