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Боты:
10.02.2019, 10:06

Чертовы бесноватые молодчики, или Как стилистика убивает доверие

Чертовы бесноватые молодчики, или Как стилистика убивает доверие
журналист

Живучесть медийных штампов советских времен поразительна, но они бы давно сгинули, если бы люди на них не велись

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Когда я вижу, как человек говорит/пишет про "молодчиков" ("молодиків"), то верить ему перестаю сразу.

И знаете, никогда не ошибаюсь. Потому что на стилистическом уровне этот смысловой ряд включает в себя и "воротил с Уолл-стрит", и "пархатую жидомасонскую нечисть", и "бесноватых бендеровцев", и "заокеанских покровителей", и еще много чего.

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А стилистика - она же бьет беспроигрышно; ей нет дела до идеологии и партбилетов. Носителей этого вируса она идентифицирует в любом политическом лагере. Стилистика твердо знает: на все эти штампы опираются люди, во-первых, тусклые вкусом, а во-вторых — готовые штампом оправдать любое свинство.

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И вот это такой стилистический маркер. Работает — сколько человечество себя помнит.Точнее — сколько уже не помнит.

Чертовы бесноватые молодчики.

(Источник - блог автора)

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Теги: медиа, манипуляции, медиагигиена
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