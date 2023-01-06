Четыре причины "перемирия" от Путина

Президент РФ Владимир Путин отдал приказ на 36 часов прекратить активные боевые действия на фронте. В принципе, ситуация не нова – с 2014 года попытки установить перемирие на фронте предпринимались неоднократно. Посредством договоренностей сторон, с последующим нарушением со стороны русских.

В этот раз ситуация несколько отличается. Во-первых, масштабом боевых действий, протяженностью линии фронта. Во-вторых, заявлено об "одностороннем" решении РФ.

Возникает вопрос: а зачем это Путину. И тут есть, как минимум, четыре причины.

1. Внутриполитический или пропагандистский фактор

Успешные удары Вооруженных сил Украины по Макеевке и Токмаку для РФ не заметить невозможно. Оккупанты вынуждены были признать потери (пусть и в меньших масштабах). При этом ответить чем-то масштабным не вышло (ракетные удары ближайшей ночью исключать, кстати, не стоит).

Пропаганда начала раскручивать образ "мучеников", особенно по Макеевке. И если не имеешь возможности нивелировать успех противника демонстрацией собственных "побед", есть резон пойти путем "демонизации". И "рождественское перемирие" тут подходит как нельзя лучше. Дескать, налицо "добрая воля" России, "уважение" к христианским праздникам и "агрессивные действия" украинской стороны. Для этого даже достали из тени товарища Гундяева (Патриарх Кирилл – епископ Русской православной церкви. – Ред.), который вдруг заговорил о мире.

Но, если даже предположить, что ВСУ тоже стрелять не будут, "агрессивные действия" всегда можно изобразить. Далее дело пропаганды – очередной раз раскрутить тему защитников добра и борьбу со злом. Глобальной кампании на таком кейсе не построишь, но краткосрочная волна, которая поглотит Макеевку с Токмаком и другие провалы, а так же подготовит почву к возможным мобилизационным мероприятиям, реальна.

2. Внешнеполитический фактор

Россия последние два месяца чрезвычайно активно говорит о возможности "перемирия". Для Путина крайне важно получить оперативную паузу, чтобы подготовиться к новой попытке наступления. Тем более, что такая "пауза" вряд ли с позитивом будет воспринята украинским обществом. И тут важно демонстрировать "договороспособность", желание выйти на диалог. Перемирие, прекращение огня при таких вариантах — идеальный алгоритм.

В отличие от любого формата мирных переговоров оно не приводит к "политическим рискам" и может быть прекращено в любой удобный момент.

С другой стороны, подобный шаг дает весомый аргумент европейским и американским "адвокатам Путина". Дескать, РФ можно усадить за стол переговоров, надо лишь "уважать интересы России".

Для Украины создается западня: отвечать "взаимным прекращением" – создавать риск и подыгрывать Путину. Причем, если Кремлю надо (а ему надо — см п.1) даже если ВСУ стрелять не будут, картинка "подлого нападения" российской пропагандой будет подана зрителю. Не отвечать – те же "адвокаты Путина" в ЕС и США заговорят о "нежелании Киева прекратить войну".

Один кейс погоды не сделает, но таких может быть несколько. И тут уже задача украинской дипломатии нейтрализовать подобные схемы Кремля и его партнеров.

3. Поиск вариантов как склонить Украину к переговорам на российских условиях

Не зря идея прекращения огня была озвучена Путиным после разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Последний активно продвигает свою посредническую роль, поскольку, при любом завершении войны, позиции его страны в регионе усиливаются.

Для Путина важно выйти на удобный "вариант мира" – то есть прекращение огня при котором РФ продолжает контролировать часть захваченных в 2022 году украинских территорий с дальнейшим движением по направлению к "Минску-3". Первая попытка вряд ли будет успешной, но это лишь первая попытка. Которая, кстати, не исключает новой попытки российского наступления. Как, впрочем, этого не исключают (а скорее гарантируют в будущем) и любые форматы аналогичные минским договоренностям.

4. Просто провести перегруппировку войск, подтянуть резервы. Тут расписывать нечего — логика действий очевидна.

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