Он не готов к мирной жизни и надеется на военные успехи

Путин вышел из переговоров

Точнее, имитация переговоров еще будет происходить. Но переговоры уже, по сути, сорваны.

Путин начал выход из переговоров в Эр-Рияде, но вчерашние заявления о том, как он раздавит Украину и введет управление ООН, просто ускорили процесс снятия масок.

Итак, что заставило Путина ускорить процессы?

Я уже писал о трех вещах, которые важны для Путина:

Он считает, что в ходе летней кампании сможет существенно улучшить военные позиции. На мой взгляд, это иллюзия, но он все больше живет в иллюзиях;

Он не готов к переходу к мирной жизни. Не готов лично из-за полного провала тех мечтаний, которые толкнули его в 2022 году на полномасштабное вторжение (провал исторической миссии). Не готов из-за страха перед тем, как поведет себя элита, которая боится Путина, но уже живет в логике постпутинской эпохи. Он боится также и реакции ура-патриотического меньшинства (30-35% населения), которое не имеет вождей, но может стать ядром озлобленности на Путина.

Судя по всему, Путин поверил: что бы ни случилось, Трамп не сможет начать нефтяную войну с РФ с частичным вытеснением российской нефти с мировых рынков. Кроме того, Путин считает, что благодаря КНДР, возможно, Ирану и ряду других потенциальных точек напряженности, он будет нужен и Трампу, и Си во время переговоров Китай-США.

Теперь о войне. Мы фактически вошли в новый цикл войны, где следующее переговорное окно возможностей может открыться не раньше конца осени.

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Возможно ли все же возвращение к переговорам сейчас? На мой взгляд, вероятность минимальна. Путин выдвигает такие требования, которые просто невозможно выполнить.

Какой будет реакция США? Еще некоторое время переговоры будут идти по инерции. А дальше три варианта:

Трамп закрывает глаза на все это и давит на Украину (вероятность низкая). Трамп в той или иной форме поддерживает Украину, но не дожимает Россию и переключается на что-то другое. Трамп поддерживает Украину, включается в вытеснение России с нефтяного рынка мира, хоть и переключается на что-то другое.

Какой вариант победит, зависит от того, как мы совместно с европейцами сработаем. Сейчас главными переговорами могут стать не переговоры Украина – Россия – США, а Украина – ЕС – США.

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